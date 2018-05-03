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В России может появиться налог на доходы самозанятых граждан
Артеменков Александр/PhotoXPress
В России может появиться новый налог – на профессиональный доход, сообщил замминистра финансов Илья Трунин. Под новым термином Минфин понимает доход, который человек получает от какой-либо предпринимательской деятельности, работая без наемных сотрудников. Воспользоваться им смогут как самозанятые, так и индивидуальные предприниматели (ИП).
По действующему закону для самозанятых в 2017 и 2018 гг. действует нулевая ставка по налогам на доходы физических лиц и страховым взносам. В январе Минфин предложил продлить налоговые каникулы до 31 декабря 2019 г. К началу 2018 г. документы для официальной регистрации в качестве самозанятых подали 964 человека.
Пока Минюст пытается определить, кто попадает под определение «самозанятые», Минфин вместе с Федеральной налоговой службой (ФНС) решили сконцентрироваться на технологии уплаты налога такими людьми, рассказал Трунин. Закончить разработку такого законопроекта Минфин планирует в мае.
Минфин предлагает создать специальное приложение – онлайн-офис, который будет работать как касса, через него человек будет взаимодействовать с ФНС. Россиянин сможет установить приложение на любой смартфон или планшет, пройти биометрическую идентификацию (по аналогии с тем, как сейчас проходит идентификация, например, в услугах каршеринга), прикрепить к нему банковскую карту или счет, с которого будет списываться налог, заменяющий собой НДФЛ. Минфин предлагает, чтобы ставка налога была в районе 3%, если услуги оказываются людям, и 6%, если компаниям, объяснил Трунин.
Для того чтобы стать плательщиком налога, не надо регистрироваться в качестве ИП. Но если человек уже работает через ИП, то он сможет выбрать между новым налоговым режимом и, например, УСН – совмещать специальные режимы налогообложения нельзя. По предложению Минфина, так можно задекларировать доход только до 10 млн руб., но верхняя планка еще обсуждается.
При этом зарегистрировавшийся пользователь сам определяет, какую сумму он готов задекларировать – проконтролировать невозможно, признает Трунин. Поэтому Минфин предлагает и минимальную налоговую ставку, и специальные бонусы, которые будут привлекать в приложение не только самозанятых, но и покупателей их услуг. Например, за счет начисленного налога покупатели смогут, условно, копить баллы и этими баллами погашать часть своих налоговых обязательств, объяснил Трунин.
Обсуждаемые налоги поступают в бюджеты регионов, поэтому необходимо еще согласовать все предложения с регионами. Основная цель Минфина – вывести самозанятых из тени, обелив рынок труда.
Ведомство надеется ввести подобный налоговый режим в режиме пилота с 2019 г., возможно, в отдельных субъектах – из-за разной технической оснащенности регионов. «Ведомости» ожидают ответа от Минэкономразвития и ФНС.
Сколько жилья в России можно купить на одну зарплату
Евгений Разумный / Ведомости
В зарплату среднестатистического россиянина (39 833 руб.) «помещается» всего 0,81 кв. м жилой недвижимости. За год доступность жилья для граждан выросла на 13%. Всего в четырех регионах произошло падение доступности покупки недвижимости для жителей. Это Ставропольский край (минус 1%), Калининградская область (минус 2%), Республика Татарстан (минус 3%) и Брянская область (минус 17%)
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Александр Крылов / РИА Новости
Больше всего квадратных метров жилья на одну зарплату могут купить жители Магаданской области – 1,8 кв. м. Стоимость «квадрата» жилья в регионе в конце прошлого года составляла 52 287 руб., а средний уровень зарплат – 77 323 руб. Доступность недвижимости в регионе за прошлый почти не изменилась – рост по сравнению с 2015 г. составил 0,7%
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Сергей Русанов / РИА Новости
Ямало-Ненецкий АО - на втором месте по уровню доступности жилья. Здесь средняя зарплата выше - 82 936 руб. Но и жилье дороже - 56 402 руб. за 1 кв. м. В итоге на одну зарплату в регионе можно купить 1,47 кв. м жилья, доступность которого в 2016 г. выросла на 18%
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Сергей Куликов / ИТАР-ТАСС/Интерпресс
Замыкает тройку лидеров по уровню доступности жилья Ханты-Мансийский автономный округ. На одну среднюю зарплату (66 966 руб.) здесь можно купить 1,39 кв. м жилья с учетом среднерыночной его цены 48 266 руб. за «квадрат». Рост доступности квартир в округе также оказался одним из самых высоких - на 25% в 2016 г. (на фото г. Сургут)
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Flickr
На четвертой строчке - Тюменская область (на фото г. Тюмень). Здесь стоимость «квадрата» жилой недвижимости оценивается в 50 425 руб., а средний уровень зарплат - 62 693 руб. Таким образом, за месяц житель Тюменской обрасти может заработать на 1,24 кв. м жилья. Рост его доступности за прошлый год составил 0,15%
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Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Жители Мурманской области на среднюю зарплату в 52 331 руб. могут купить в своем регионе 1,13 кв. м жилья по цене 46 145 руб. за 1 кв. м. Доступность квартир почти не изменилась - рост составил всего 0,5% (на фото г. Мурманск)
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Flickr
Жители Камчатского края на среднемесячный доход в 65 687 руб. имеют возможность приобрести 1,08 «квадрата» жилья» по цене 60 800 руб. за 1 кв. м. Динамика доступности жилья в крае невысокая - за год показатель вырос всего на 0,8% (на фото: вид на г. Петропавловск-Камчатский)
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Кирилл Шипицин / РИА Новости
Иркутская область оказалась в рейтинге последним регионом, жители которого могут на среднемесячный доход (37 732 руб.) купить больше одного «квадрата» жилой недвижимости. На среднюю зарплату им доступно 1,03 кв. м жилья при его стоимости 36 703 руб. за «квадрат» (на фото: Байкал). Доступность жилья выросла на 0,11%
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Евгений Курсков / ИТАР-ТАСС
Чуть меньше метра (0,98 м) жилой недвижимости могут позволить себе купить на среднемесячный доход (32 339 руб.) жители Кемеровской области. Стоимость вторичного жилья в регионе оценивается в 33 166 руб. за 1 кв. м (на фото: г. Кемерово)
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Евгений Разумный / Ведомости
В среднюю зарплату челябинцев (33 290 руб.) «помещается» 0,97 кв. м жилья стоимостью в среднем 34 220 руб. за 1 кв. м. Уровень доступности жилья в регионе вырос на 10% (на фото: г. Челябинск)
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Flickr
У жителей Красноярского края доход (40 718 руб.) хоть и выше, чем в двух предыдущих регионах, но жилье для них еще менее доступно - 0,96 кв. м по цене 42 531 руб. за 1 кв. м
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Максим Стулов / Ведомости
Москва занимает одно из последних мест по уровню доступности жилья - на среднюю зарплату москвича в 77 787 руб. можно приобрести только полметра (0,51 кв. м) во вторичной квартире стоимостью 152 317 руб. за 1 кв. м. Хуже положение только в Приморском крае и Дагестане. Там жители на среднемесячный доход смогут купить лишь 0,49 кв. м и 0,47 кв. м жилья соответственно. Однако за минувший год уровень доступности жилья в Москве немного вырос - на 0,15%. В Приморье этот показатель вырос на 0,14%, в Дагестане - на 0,05% (на фото: г. Москва)