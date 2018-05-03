В России может появиться налог на доходы самозанятых граждан Артеменков Александр/PhotoXPress

В России может появиться новый налог – на профессиональный доход, сообщил замминистра финансов Илья Трунин. Под новым термином Минфин понимает доход, который человек получает от какой-либо предпринимательской деятельности, работая без наемных сотрудников. Воспользоваться им смогут как самозанятые, так и индивидуальные предприниматели (ИП).

По действующему закону для самозанятых в 2017 и 2018 гг. действует нулевая ставка по налогам на доходы физических лиц и страховым взносам. В январе Минфин предложил продлить налоговые каникулы до 31 декабря 2019 г. К началу 2018 г. документы для официальной регистрации в качестве самозанятых подали 964 человека.

Пока Минюст пытается определить, кто попадает под определение «самозанятые», Минфин вместе с Федеральной налоговой службой (ФНС) решили сконцентрироваться на технологии уплаты налога такими людьми, рассказал Трунин. Закончить разработку такого законопроекта Минфин планирует в мае.

Минфин предлагает создать специальное приложение – онлайн-офис, который будет работать как касса, через него человек будет взаимодействовать с ФНС. Россиянин сможет установить приложение на любой смартфон или планшет, пройти биометрическую идентификацию (по аналогии с тем, как сейчас проходит идентификация, например, в услугах каршеринга), прикрепить к нему банковскую карту или счет, с которого будет списываться налог, заменяющий собой НДФЛ. Минфин предлагает, чтобы ставка налога была в районе 3%, если услуги оказываются людям, и 6%, если компаниям, объяснил Трунин.

Для того чтобы стать плательщиком налога, не надо регистрироваться в качестве ИП. Но если человек уже работает через ИП, то он сможет выбрать между новым налоговым режимом и, например, УСН – совмещать специальные режимы налогообложения нельзя. По предложению Минфина, так можно задекларировать доход только до 10 млн руб., но верхняя планка еще обсуждается.

При этом зарегистрировавшийся пользователь сам определяет, какую сумму он готов задекларировать – проконтролировать невозможно, признает Трунин. Поэтому Минфин предлагает и минимальную налоговую ставку, и специальные бонусы, которые будут привлекать в приложение не только самозанятых, но и покупателей их услуг. Например, за счет начисленного налога покупатели смогут, условно, копить баллы и этими баллами погашать часть своих налоговых обязательств, объяснил Трунин.

Обсуждаемые налоги поступают в бюджеты регионов, поэтому необходимо еще согласовать все предложения с регионами. Основная цель Минфина – вывести самозанятых из тени, обелив рынок труда.

Ведомство надеется ввести подобный налоговый режим в режиме пилота с 2019 г., возможно, в отдельных субъектах – из-за разной технической оснащенности регионов. «Ведомости» ожидают ответа от Минэкономразвития и ФНС.

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