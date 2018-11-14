Реальная жизнь и роль Владимира Путина в ней

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«Надо понимать, что реально там происходит, не на бумажках, а в реальной жизни. Дмитрий Анатольевич, посмотрите, с коллегами поговорите на этот счет» Владимир Путин, президент России

Владимир Путин признал, что это он принимал решение повысить НДС и пенсионный возраст. И что дополнительные налоги потребовались, чтобы оплатить его предвыборные обещания, раздать льготы нефтяникам и подряды на мегастройки. И что на самом деле бояре просто исполняют волю царя. Ох, это мне, конечно, померещилось.

Нет, в реальной жизни, следует из слов Путина, злые бояре вводят его в заблуждение. Потому что, как признался Путин, он (да и правительство) живет в мире бумажек и от реальности оторван. На реальную жизнь его внимание обратили профсоюзы, по мнению которых «растет фискальная и квазифискальная нагрузка в принципе на население, на людей». И он призывает своего некогда преемника-предшественника, а ныне председателя правительства Дмитрия Медведева «провести анализ того, что происходит, по отраслям и по регионам», т. е. ознакомиться с реальной жизнью. Как Медведеву следует изучать жизнь, Путин не сказал, лишь посоветовал «посмотреть, с коллегами поговорить на этот счет». Вряд ли премьер отправится в народ. Скорее знакомиться с реальной жизнью, а потом докладывать Путину он будет опять же с помощью бумажек. И если, докладывая, он рассказывал бы о реальной жизни, то должен был бы сообщить примерно следующее: во исполнение вашего поручения сообщаем, Владимир Владимирович, что, например, налоговая нагрузка вырастет из-за повышения НДС, решение принималось у вас и ради оплаты вашего указа, без учета роста общей нагрузки на население – платы за ЖКХ, парковки, кредиты, налогов на имущество, цен на бензин. И закон о повышении акцизов на бензин, который стал одной из причин роста цен, тоже вы подписывали.