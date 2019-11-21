WSJ узнала о планах Facebook пересмотреть подход к политической рекламе
Социальная сеть Facebook рассматривает возможность изменить подход к размещению политической рекламы, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, руководство компании в последние недели обсуждает идею увеличить охват политической рекламы. По словам источников, сейчас минимальный охват для таких публикаций составляет 100 человек, Facebook может повысить порог до нескольких тысяч.
Компания рассчитывает, что такое изменение будет способствовать борьбе с распространением ложной информации. Увеличение охвата поможет избежать того, что политические публикации будут ориентированы исключительно на маленькие группы людей, поясняет WSJ.
Накануне Google объявил, что ограничит возможности таргетирования для политической рекламы на своих сервисах. При ее размещении рекламодатели смогут определить целевую аудиторию только по трем параметрам — пол, возраст и место жительства с точностью до почтового индекса. Им также разрешено будет использовать контекстный таргетинг — показывать свою рекламу людям, которых интересуют похожие темы.
Ранее Twitter решил вообще полностью запретить размещать у себя любую политическую рекламу. По мнению основателя соцсети Джека Дорси, она оказывает слишком сильное влияние на избирателей и создает риски для политики, что может отразиться на жизни миллионов людей.