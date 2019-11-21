WSJ узнала о планах Facebook пересмотреть подход к политической рекламе

Накануне Google объявил, что ограничит возможности таргетирования для политической рекламы на своих сервисах. При ее размещении рекламодатели смогут определить целевую аудиторию только по трем параметрам — пол, возраст и место жительства с точностью до почтового индекса. Им также разрешено будет использовать контекстный таргетинг — показывать свою рекламу людям, которых интересуют похожие темы.