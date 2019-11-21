Google ужесточит правила размещения политической рекламы

Ранее Twitter решил запретить размещать у себя любую политическую рекламу. По мнению основателя соцсети Джека Дорси, она оказывает слишком сильное влияние на избирателей и создает риски для политики, что может отразиться на жизни миллионов людей. Ограничение начнет действовать с 22 ноября. Основатель Facebook Марк Цукерберг в свою очередь заявил, что соцсеть изучала возможность запрета политической рекламы, но отказалась от этой идеи, объяснив решение тем, что у людей должна оставаться свобода выражения мнений.