Технологии

Google ужесточит правила размещения политической рекламы

Ведомости
Ведомости

Google ограничит возможности таргетирования для политической рекламы на своих сервисах. При ее размещении рекламодатели смогут определить целевую аудиторию только по трем параметрам — пол, возраст и место жительства с точностью до почтового индекса. Им также разрешено будет использовать контекстный таргетинг — показывать свою рекламу людям, которых интересуют похожие темы.

Новые правила в течение недели начнут действовать в Великобритании, где в декабре пройдут досрочные парламентские выборы. До конца года они будут также введены для Евросоюза, а с января 2020 г. — для остальных стран.

О том, что Google может изменить правила размещения политической рекламы на своих сервисах, в начале ноября писала The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Собеседники газеты предполагали, что изменения могут быть связаны с охватом целевой аудитории.

Ранее Twitter решил запретить размещать у себя любую политическую рекламу. По мнению основателя соцсети Джека Дорси, она оказывает слишком сильное влияние на избирателей и создает риски для политики, что может отразиться на жизни миллионов людей. Ограничение начнет действовать с 22 ноября. Основатель Facebook Марк Цукерберг в свою очередь заявил, что соцсеть изучала возможность запрета политической рекламы, но отказалась от этой идеи, объяснив решение тем, что у людей должна оставаться свобода выражения мнений.

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