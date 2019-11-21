Google ужесточит правила размещения политической рекламы
Google ограничит возможности таргетирования для политической рекламы на своих сервисах. При ее размещении рекламодатели смогут определить целевую аудиторию только по трем параметрам — пол, возраст и место жительства с точностью до почтового индекса. Им также разрешено будет использовать контекстный таргетинг — показывать свою рекламу людям, которых интересуют похожие темы.
Новые правила в течение недели начнут действовать в Великобритании, где в декабре пройдут досрочные парламентские выборы. До конца года они будут также введены для Евросоюза, а с января 2020 г. — для остальных стран.
О том, что Google может изменить правила размещения политической рекламы на своих сервисах, в начале ноября писала The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Собеседники газеты предполагали, что изменения могут быть связаны с охватом целевой аудитории.
Ранее Twitter решил запретить размещать у себя любую политическую рекламу. По мнению основателя соцсети Джека Дорси, она оказывает слишком сильное влияние на избирателей и создает риски для политики, что может отразиться на жизни миллионов людей. Ограничение начнет действовать с 22 ноября. Основатель Facebook Марк Цукерберг в свою очередь заявил, что соцсеть изучала возможность запрета политической рекламы, но отказалась от этой идеи, объяснив решение тем, что у людей должна оставаться свобода выражения мнений.