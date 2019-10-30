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Twitter запретит всю политическую рекламу

Twitter решил запретить публиковать политическую рекламу, написал на своей странице в соцсети основатель компании Джек Дорси. Ограничение начнет действовать 22 ноября.

Интернет-реклама – мощный и эффективный инструмент для коммерческих рекламодателей, но она создает риски для политики, так как может быть использована для влияния на избирателей, что отразится на жизни миллионов людей, поясняет Дорси. Политическая идея должна зарабатывать подписки и ретвиты, а не покупать их, считает он: «Мы видели, как многие общественные движения достигли огромных масштабов без политической рекламы. Я верю, что это будет только расти».

Ранее Twitter уже запрещал размещать политическую рекламу в Канаде до завершения выборов в парламент. В августе компания запретила публиковать рекламу государственным СМИ, а также использовать платное размещение публикаций.

Facebook также рассматривал возможность запрета политической рекламы, но соцсеть решила отказаться от этой идеи. При этом сотрудники компании направили руководству письмо, в котором выразили недовольство политикой Facebook в отношении политической рекламы.