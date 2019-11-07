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WSJ: Google может изменить правила размещения политической рекламы

Google может изменить правила размещения политической рекламы на своих сервисах, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Пока этот вопрос обсуждается на внутренних совещаниях, уже на этой неделе компания может поделиться своими соображениями с сотрудниками, отмечает газета.

Изменения могут быть связаны с охватом той или иной целевой аудитории, предположили сотрудники Google в беседе с изданием. Когда могут быть внедрены новые правила, пока неясно.

Ранее социальная сеть Twitter объявила о запрете с 22 ноября любой политической рекламы на своей платформе. По мнению гендиректора Twitter Джека Дорси, охват политических посланий должен зарабатываться, а не покупаться. Он подчеркнул, что решение людей о поддержке того или иного политического деятеля или партии не должно быть навязано посредством покупки рекламных объявлений. Дорси добавил, что реклама в соцсетях крайне эффективна и создает риски для политической жизни, так как с ее помощью можно повлиять на голоса избирателей.

Основатель Facebook Марк Цукерберг в свою очередь заявил, что соцсеть изучала возможность запрета политической рекламы, но отказалась от этой идеи, объяснив решение тем, что у людей должна оставаться свобода выражения мнений. Так он отреагировал на письмо более сотни сотрудников компании, которые раскритиковали политику соцсети, позволяющую размещать недостоверную политическую рекламу. Под документом подписалось более 250 сотрудников.