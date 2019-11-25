Mail.ru Group запустит единую систему авторизации для всех своих сервисов
Mail.ru Group запустит единую систему авторизации Mail ID для своих сервисов, сообщили в пресс-службе компании. До конца ноября к ней будут подключены Delivery Club, «Ситимобил», голосовой помощник «Маруся» и маркетплейс аптечных товаров «Все аптеки». В будущем с помощью Mail ID можно будет авторизоваться в других проектах Mail.ru Group и ее внешних партнеров.
Создать идентификатор Mail ID пользователь сможет с помощью телефона или любой электронной почты. Позже это также можно будет сделать через аккаунт во «В контакте» или в «Одноклассниках». При этом те, кто уже зарегистрировался в отдельных продуктах Mail.ru Group, смогут продолжить использовать свои действующие учетные записи.
В рамках стратегии развития экосистемы Mail.ru Group также планирует расширить присутствие своего бренда на все принадлежащие ей продукты. Логотип компании уже появился на стартовых экранах мобильных приложений Delivery Club, «Все аптеки», «Ситимобил» и подключенных к этому сервису автомобилях.
В октябре Mail.ru Group запустила единую подписку Combo на свои и партнерские сервисы. Она предлагает скидки в Delivery Club, «Ситимобил», «Перекрестке», YouDrive и других проектах.