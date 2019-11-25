Mail.ru Group запустит единую систему авторизации для всех своих сервисов

Создать идентификатор Mail ID пользователь сможет с помощью телефона или любой электронной почты. Позже это также можно будет сделать через аккаунт во «В контакте» или в «Одноклассниках». При этом те, кто уже зарегистрировался в отдельных продуктах Mail.ru Group, смогут продолжить использовать свои действующие учетные записи.