Технологии

Facebook купил VR-студию

Ведомости
Ведомости

Facebook объявила о покупке студии Beat Games – разработчика игры Beat Saber для шлемов виртуальной реальности. Beat Games присоединится к Oculus Studio (игровое подразделение Facebook) в качестве независимой студии в Праге. Компания продолжит поддерживать игру Beat Saber на всех платформах.

В сообщении говорится, что Beat Games продолжит эксперименты по расширению контента для своих гарнитур виртуальной реальности. По мнению Facebook, располагая их ресурсами, разработчики смогут добиться большего. В частности, в игре Beat Saber появятся новые уровни с обзором на 360 градусов, а также режимы и функции. Кроме того, в игре появится больше музыки. Facebook, лицензирующий соглашения с рядом крупных музыкальных издателей, может помочь в этом студии, отмечает Bloomberg.

Beat Saber вышла в мае 2018 г. Игра входит в число лучших VR-игр в различных отраслевых изданиях. После запуска было продано более 1 млн копий игры. В ней игроки под музыку должны с помощью световых мечей разбивать блоки. Facebook купил Oculus Studio в 2014 г. Сумма сделки составила $2 млрд.

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