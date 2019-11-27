Facebook купил VR-студию

В сообщении говорится, что Beat Games продолжит эксперименты по расширению контента для своих гарнитур виртуальной реальности. По мнению Facebook, располагая их ресурсами, разработчики смогут добиться большего. В частности, в игре Beat Saber появятся новые уровни с обзором на 360 градусов, а также режимы и функции. Кроме того, в игре появится больше музыки. Facebook, лицензирующий соглашения с рядом крупных музыкальных издателей, может помочь в этом студии, отмечает Bloomberg.