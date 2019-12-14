Первый инвестор Rambler: руководство холдинга не поручало создать веб-сервер Nginx

Очень странно слышать, что разработка Nginx велась сотрудником Rambler в начале 2000-х гг., отметил Васильев. «Никаких задач по разработке такого или подобного Nginx проекта руководством Rambler не ставилось. Я не помню, чтобы кто-то из руководителей Rambler на тот момент что-либо говорили о подобном проекте и тем более о правах на него», – написал он в Facebook. Не поднимался этот вопрос, по словам Васильева, и при новых акционерах после 2004 г.