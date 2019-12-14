Первый инвестор Rambler: руководство холдинга не поручало создать веб-сервер Nginx
Бывший инвестор Rambler и первый председатель совета директоров этой компании Сергей Васильев прокомментировал претензии нынешнего руководства интернет-холдинга к основателю компании Nginх Игорю Сысоеву. По словам Васильева, Rambler не имеет никакого отношения к Nginx, поскольку руководство компании никогда не поручало своим сотрудникам заниматься созданием такого веб-сервера.
Очень странно слышать, что разработка Nginx велась сотрудником Rambler в начале 2000-х гг., отметил Васильев. «Никаких задач по разработке такого или подобного Nginx проекта руководством Rambler не ставилось. Я не помню, чтобы кто-то из руководителей Rambler на тот момент что-либо говорили о подобном проекте и тем более о правах на него», – написал он в Facebook. Не поднимался этот вопрос, по словам Васильева, и при новых акционерах после 2004 г.
В четверг, 12 декабря, стало известно об обысках в московском офисе Nginx, а также дома у создателей компании Максима Коновалова и Игоря Сысоева. Следственные действия связаны с уголовным делом, которое было возбуждено по заявлению Lynwood Investments CY Ltd., представляющей интересы Rambler Group. Холдинг считает, что веб-сервер Nginx – это служебное произведение его бывшего сотрудника и любое использование этой программы без согласия Rambler нарушает исключительные права компании.
Весной этого года Nginx купила американская корпорация F5 Networks за $670 млн. Сооснователь и гендиректор московского юрлица Nginx Максим Коновалов заявил «Ведомостям», что претензии Rambler Group к компании он считает «тупым, прямолинейным рэкетом». В поддержку Nginx высказались «Яндекс», «В контакте» и другие компании.