Греф прокомментировал конфликт между Rambler и Nginx

Об обысках в московском офисе Nginx, а также дома у создателей компании Максима Коновалова и Игоря Сысоева, стало известно 12 декабря. Следственные действия связаны с уголовным делом, которое было возбуждено по заявлению Lynwood Investments CY Ltd., представляющей интересы Rambler Group. Холдинг считает, что веб-сервер Nginx – это служебное произведение его бывшего сотрудника и любое использование этой программы без согласия Rambler нарушает исключительные права компании.