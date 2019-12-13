Греф прокомментировал конфликт между Rambler и Nginx
Президент Сбербанка Герман Греф прокомментировал конфликт вокруг компании Nginx, права на разработки которой заявил Rambler, сообщает Forbes.
«Мне не нравится, что это уголовное разбирательство», — заявил Греф. По его мнению, подобные споры «должны рассматриваться в арбитражном суде».
Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис, который также возглавляет совет директоров Rambler, ранее заявил, что совет директоров Rambler обсудит ситуацию с Nginx на внеочередном заседании. По данным Forbes, совет директоров состоится в начале недели — 16 или 17 декабря.
Об обысках в московском офисе Nginx, а также дома у создателей компании Максима Коновалова и Игоря Сысоева, стало известно 12 декабря. Следственные действия связаны с уголовным делом, которое было возбуждено по заявлению Lynwood Investments CY Ltd., представляющей интересы Rambler Group. Холдинг считает, что веб-сервер Nginx – это служебное произведение его бывшего сотрудника и любое использование этой программы без согласия Rambler нарушает исключительные права компании.
Бывший гендиректор Rambler Денис Калинин опроверг информацию о том, что программное обеспечение Nginx разрабатывалось по поручению руководства Rambler и в рамках служебных обязанностей Сысоева. «Проекты в свободное время не во вред работе приветствовались в компании», — сказал Калинин в интервью «Ведомостям».
Весной этого года Nginx купила американская корпорация F5 Networks за $670 млн. Сооснователь и гендиректор московского юрлица Nginx Максим Коновалов заявил «Ведомостям», что претензии Rambler Group к компании он считает «тупым, прямолинейным рэкетом».