Технологии / Интервью

Бывший гендиректор Rambler: у компании не может быть претензий к создателям Nginx

Создание своих проектов приветствовалось в компании, уверяет Денис Калинин
Ксения Болецкая
facebook.com/denis.kalinin, facebook.com/elena.maslennikova.92

12 декабря начался конфликт между Rambler Group и одной из самых известных IT-компаний, созданных российскими программистами, — Nginx. Ее ключевой продукт — одноименный веб-сервер с открытым кодом, который в начале 2000 гг. создал Игорь Сысоев, на тот момент работавший в Rambler Group. Весной этого года Nginx купила американская корпорация F5 Networks за $670 млн. И теперь Rambler Group заявила свои права на разработку: интернет-холдинг считает, что Nginx — это служебное произведение ее бывшего сотрудника и использование программы без согласия Rambler Group нарушает исключительные права. К делу подключились правоохранительные органы: возбуждено уголовное дело, в московском офисе Nginx, у Сысоева и другого сооснователя Nginx и также бывшего сотрудника Rambler Максима Коновалова прошли обыски. «Ведомости» попросили прокомментировать ситуацию Дениса Калинина, который с 2001 г. был техническим директором Rambler, в 2004-2007 гг. ее гендиректором.

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- В постановлении о производстве обыска в московском офисе Nginx указано, что неустановленные лица из числа сотрудников Rambler в служебное время в пределах установленных трудовых обязанностей, по поручению руководства Rambler разработали софт Nginx. Давали ли вы как технический директор или как генеральный директор Rambler поручение Сысоеву разработать Nginx? Входило ли это в его служебные обязанности?

- Я не давал такого поручения. И не мог его дать – Игорь не был разработчиком в Rambler. 

- Мог ли кто-то другой из руководства Rambler отдать такое поручение?

- Я не представляю, как кто-то мог формально дать системному администратору компании поручение на разработку серверного ПО.

- Бывший исполнительный директор Rambler Игорь Ашманов в комментариях на Roem также указывает, что разработка ПО не входила в служебные обязанности системного администратора компании. Более того, Сысоев при приеме на работу в Rambler специально договорился, что сможет и дальше заниматься своим личным проектом. Знали ли вы о такой договоренности? Знали ли вы, что Сысоев делает свой проект?

- Я не знал о такой договоренности. Но знал, что Игорь ведет свой проект. Все в компании вели какие-то свои проекты. Кто-то поддерживал FreeBSD, кто-то Postgres (операционные системы на open-source, созданные в Калифорнийском университете в Беркли – «Ведомости»). Не думаю, что Rambler может требовать сейчас права собственности на эти продукты.

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- То есть у вас, как у гендиректора Rambler, не было никаких претензий к разработчикам Nginx?

- Нет, конечно. Проекты в свободное время не во вред работе приветствовались в компании.

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