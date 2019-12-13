Бывший гендиректор Rambler: у компании не может быть претензий к создателям Nginx

12 декабря начался конфликт между Rambler Group и одной из самых известных IT-компаний, созданных российскими программистами, — Nginx. Ее ключевой продукт — одноименный веб-сервер с открытым кодом, который в начале 2000 гг. создал Игорь Сысоев, на тот момент работавший в Rambler Group. Весной этого года Nginx купила американская корпорация F5 Networks за $670 млн. И теперь Rambler Group заявила свои права на разработку: интернет-холдинг считает, что Nginx — это служебное произведение ее бывшего сотрудника и использование программы без согласия Rambler Group нарушает исключительные права. К делу подключились правоохранительные органы: возбуждено уголовное дело, в московском офисе Nginx, у Сысоева и другого сооснователя Nginx и также бывшего сотрудника Rambler Максима Коновалова прошли обыски. «Ведомости» попросили прокомментировать ситуацию Дениса Калинина, который с 2001 г. был техническим директором Rambler, в 2004-2007 гг. ее гендиректором.