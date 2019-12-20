Google оштрафован на 150 млн евро за нарушение закона о конкуренции

Это самый большой штраф в истории антимонопольных разбирательств Брюсселя. Претензии касались приложений для смартфонов от Google. Компания якобы вынуждала пользователей переустанавливать их на своих устройствах. В частности, речь шла об интернет-браузере Google Chrome. По данным Еврокомиссии, Google использовал для этого незаконные методы, в том числе платил производителям смартфонов для переустановки. Таким способом Google укреплял доминирование в интернет-поиске.