Технологии

В России могут создать единый бренд для гражданского самолетостроения

Ведомости

В России может появиться линейка гражданских самолетов с единым названием. Такой ребрендинг связан с формированием Дивизиона гражданской авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщил в интервью РИА «Новости» ее гендиректор Юрий Слюсарь.

По его словам, в сформированный Дивизион гражданской авиации вошли «Иркут» ( базовая компания, которая готовится к производству МС-21), «Гражданские самолеты Сухого» (выпускают SSJ-100) и другие активы.

«Возможно, целевая модель – это сделать единую линейку под единым названием всех самолетов. По крайней мере, именно такая практика принята на рынке гражданской авиации», — отметил Слюсарь, говоря о рыночном позиционировании новой структуры.

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По его словам, крупнейшие мировые производители самолетов используют такую же модель. Он добавил, что инвестиции в этом случае идут в единый бренд, а «не рассеиваются по многим направления».

Глава ОАК уточнил, что окончательное решение по ребрендингу еще не принято. Он охарактеризовал новый дивизион корпорации, как «объединенную гражданскую структуру, управляющую линейкой гражданских программ».

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