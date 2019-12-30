В России могут создать единый бренд для гражданского самолетостроения
По его словам, в сформированный Дивизион гражданской авиации вошли «Иркут» ( базовая компания, которая готовится к производству МС-21), «Гражданские самолеты Сухого» (выпускают SSJ-100) и другие активы.
«Возможно, целевая модель – это сделать единую линейку под единым названием всех самолетов. По крайней мере, именно такая практика принята на рынке гражданской авиации», — отметил Слюсарь, говоря о рыночном позиционировании новой структуры.
По его словам, крупнейшие мировые производители самолетов используют такую же модель. Он добавил, что инвестиции в этом случае идут в единый бренд, а «не рассеиваются по многим направления».
Глава ОАК уточнил, что окончательное решение по ребрендингу еще не принято. Он охарактеризовал новый дивизион корпорации, как «объединенную гражданскую структуру, управляющую линейкой гражданских программ».