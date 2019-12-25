Покупатели не хотят брать самолеты SSJ100 без гарантий «Ростеха»

Дела у программы SSJ100 в последние годы идут все хуже: иностранных заказов нет, наоборот, CityJet не только не стала брать остальные из заказанных 15 судов, но в этом году отказалась от эксплуатации и имеющихся семи из-за низкого налета. Мексиканская Interjet также не стала брать последние восемь из заказанных 30 лайнеров и ищет покупателя на находящиеся в парке 22 SSJ100. Все дело в том, что самолет очень мало летает из-за плохой системы поставки запчастей. Средний налет SSJ100 в России в 2018 г. составил всего 3,6 ч в сутки. Среднемагистральные Airbus 320 и Boeing 737-800 летали у российских авиакомпаний в среднем по 10 и 11 ч в сутки соответственно.