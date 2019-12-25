Покупатели не хотят брать самолеты SSJ100 без гарантий «Ростеха»
В 2018 г. «Аэрофлот» подписал контракт с «Гражданскими самолетами Сухого» (ГСС) о поставке 100 SSJ100. Сейчас это единственный заказ на российский самолет. Но приобретать флот должен не сам «Аэрофлот», а лизинговые компании госбанков с последующей передачей судов авиакомпании в лизинг.
ГСС – «дочка» Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), которая, в свою очередь, принадлежит «Ростеху». В этом году ГСС должна была поставить «Аэрофлоту» первые 10 судов. Самолеты построены, но до сих пор ни один не передан авиакомпании.
Старт поставок затянулся потому, что госкорпорация «Ростех» долго согласовывала гарантию остаточной стоимости самолетов, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к ОАК и к группе «Аэрофлот», и три человека, близких к лизинговым компаниям госбанков. Гарантия остаточной стоимости дает покупателю право через определенный срок (обычно 10–12 лет) продать самолет обратно производителю (или гаранту) за определенную часть стоимости нового. Это распространенный в мировой практике инструмент продвижения новой авиатехники.
Без гарантии остаточной стоимости банки отказываются финансировать покупку SSJ100, говорят трое собеседников. Нужна именно гарантия «Ростеха», так как гарантии производителя, ГСС, с учетом его тяжелого финансового состояния никому не нужны, добавляют два собеседника.
Решено, что гарантию остаточной стоимости даст ГСС под поручительство «Ростеха», рассказали «Ведомостям» представители госкорпорации и Минпромторга. Бюджетные средства в данной гарантии не предусмотрены, уточнил представитель министерства. Этот инструмент позволяет повысить рыночную привлекательность самолета, добавил представитель Минпромторга. Гарантия в данном случае даст возможность покупателям SSJ100 продать его через 12 лет (срок лизинга «Аэрофлоту») обратно за 40% от цены покупки, поясняют представители «Ростеха» и Минпромторга.
Цена SSJ100 не раскрывается. Сейчас один самолет стоит примерно $33 млн, рассказали два человека, близких к лизинговым компаниям. Таким образом, вся заказанная «Аэрофлотом» партия будет стоить около $3,3 млрд, а «Ростех» даст гарантий выкупа примерно на $1,3 млрд.
Ранее этот механизм при продажах SSJ100 применялся мало. Сама ОАК гарантировала выкуп по определенной цене первых 20 судов, которые «ВЭБ-лизинг» поставил «Аэрофлоту» в 2011–2014 гг., а также семи судов, которые ВЭБ поставил в 2016–2017 гг. ирландской CityJet, говорят человек, близкий к ОАК, и менеджер одной из лизинговых компаний.
Всего же ГСС в 2011–2018 гг. поставила 163 новых SSJ100, в том числе 50 – «Аэрофлоту». Крупнейшим покупателем SSJ100 с 2015 г. является Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК). Она заказала 44 самолета, в этом году поставит последние пять из этой партии. ГТЛК на покупку самолетов докапитализировалась из бюджета, поэтому ей гарантия не нужна, объясняют собеседники «Ведомостей».
Дела у программы SSJ100 в последние годы идут все хуже: иностранных заказов нет, наоборот, CityJet не только не стала брать остальные из заказанных 15 судов, но в этом году отказалась от эксплуатации и имеющихся семи из-за низкого налета. Мексиканская Interjet также не стала брать последние восемь из заказанных 30 лайнеров и ищет покупателя на находящиеся в парке 22 SSJ100. Все дело в том, что самолет очень мало летает из-за плохой системы поставки запчастей. Средний налет SSJ100 в России в 2018 г. составил всего 3,6 ч в сутки. Среднемагистральные Airbus 320 и Boeing 737-800 летали у российских авиакомпаний в среднем по 10 и 11 ч в сутки соответственно.
В 2018–2019 гг. обсуждалось, что 100 SSJ100 поставят «Аэрофлоту» «ВЭБ-лизинг», «Сбербанк лизинг» и «ВТБ лизинг», рассказали «Ведомостям» два человека, близких к ОАК. В октябре председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что всю сделку организует именно эта госкорпорация. Но «Сбербанк лизинг» и «ВТБ лизинг» до сих пор рассматривают возможность поучаствовать в сделке, утверждает собеседник в ОАК и человек, близкий к одному из госбанков.
«Поставку 10 самолетов в этом году должны были организовать «ВЭБ-лизинг» и «Сбербанк лизинг», но Сбербанк положительного решения еще не принял, поэтому ГСС в этом году может в лучшем случае поставить «Аэрофлоту» пять судов», – говорит собеседник в ОАК. Таким образом, 2019 год станет худшим для SSJ100, за исключением самого старта программы: в 2011 г. были переданы эксплуатантам пять новых судов, во все остальные годы поставки составляли от 12 до 30 штук.