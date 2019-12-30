Пользователи «В контакте» чаще всего в 2019 году обсуждали Путина и Кодзиму
Президент Владимир Путин стал самой обсуждаемой персоной во «В контакте» в 2019 г. – он упоминался в постах и комментариях 12,6 млн раз за год, сообщает пресс-служба соцсети. На втором месте рейтинга – японский разработчик компьютерных игр Хидео Кодзима (4 млн), приехавший осенью в Россию, на третьем – футболист Лионель Месси (3,9 млн).
Оставшиеся семь мест в топ-10 заняли музыканты: рэп-дуэт HammAli & Navai (3,5 млн), Тима Белорусских (3,1 млн), поп-группа Artik & Asti (2,7 млн), певец Егор Крид (2,64 млн), певица Zivert (2,63 млн), Ramil’ (2,5 млн) и JONY (2,4).
Соцсеть назвала также самые обсуждаемые события во «В контакте». Чаще всего пользователи обсуждали темную тему (ночной режим) в приложении «В контакте» для Android – ее можно было включить, написав в комментариях «темная тема» (12 млн). На втором месте по упоминаемости – приложение VK Coin (3,7 млн), на третьем – поединки UFC (2,06 млн). Среди самых обсуждаемых тем оказались протесты вокруг Шиеса (2,03 млн), пожары в Сибири (1,2 млн), пенсионный закон (1 млн), фильм «Мстители: Финал» (750 000), «Евровидение» (605 100), протесты в Москве (605 000) и Лига чемпионов УЕФА (572 000).
Ранее «В контакте» подвела музыкальные итоги года: «Артистом 2019» стал Тима Белорусских. Он же был признан победителем в номинации «Альбом 2019» с альбомом «Твой первый диск – моя кассета». Песней года стал «Грустный дэнс» от Artik & Asti feat. Артем Качер.