Пользователи «В контакте» чаще всего в 2019 году обсуждали Путина и Кодзиму

Соцсеть назвала также самые обсуждаемые события во «В контакте». Чаще всего пользователи обсуждали темную тему (ночной режим) в приложении «В контакте» для Android – ее можно было включить, написав в комментариях «темная тема» (12 млн). На втором месте по упоминаемости – приложение VK Coin (3,7 млн), на третьем – поединки UFC (2,06 млн). Среди самых обсуждаемых тем оказались протесты вокруг Шиеса (2,03 млн), пожары в Сибири (1,2 млн), пенсионный закон (1 млн), фильм «Мстители: Финал» (750 000), «Евровидение» (605 100), протесты в Москве (605 000) и Лига чемпионов УЕФА (572 000).