Цена акций Apple поднялась до рекордных $300 за штуку

Перед этим стало известно, что Apple договорилась о сотрудничестве с бывшим исполнительным директором HBO Ричардом Плеплером. The New York Times пишет, что он займется производством контента для нового стримингового сервиса Apple TV+. Под руководством Плеплера HBO выпустил один из своих самых успешных сериалов – «Игру престолов». Согласно новому контракту, Плеплер будет пять лет работать только на Apple, в его обязанности войдет подготовка сериалов и документальных фильмов.