Что Apple показала на ежегодной презентации

Tony Avelar / AP Photo

Во вторник, 10 сентября, в калифорнийском Купертино состоялась ежегодная презентация Apple. Компания представила новую линейку смартфонов, новую серию умных часов Apple Watch, седьмое поколение iPad и новые сервисы. Собрали основную информацию о новинках Apple, стоимости и начале продаж в России.

Новые iPhone

iPhone 11

Это «бюджетный» гаджет в новой линейке смартфонов — наследник прошлогодней модели iPhone XR. У смартфона будет Retina-дисплей с диагональю 6,1 дюймов.

Смартфон оснащен двумя камерами, одна из которых — широкоугольная. Благодаря дополнительной камере у смартфона появится дополнительный функционал для фотосъемки, например, режим ночной съемки и режим портретной съемки, позволяющий заменить фон изображения. Кроме того, предусмотрены новые эффекты для фронтальной камеры – слоумоушн-селфи, которые компания назвала Slofies.

Работать смартфон сможет на час дольше, чем iPhone XR.

Устройство представлено шести цветах: фиолетовый, зеленый, желтый, черный, белый и красный.

Можно выбрать один из трех объемов памяти: 64, 128 и 256 Гб.

Цена в России: от 59 990 руб.

Предзаказ в России будет открыт 18 сентября, продажи начнутся 20 сентября.

iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max

Главная «фишка» новых флагманов от Apple – три камеры. Каждая камера обладает разрешением 12 мегапикселей. Первая — обычная, вторая — это телеобъектив, третья — широкоугольная. Между изображениями с каждой из них можно переключаться на устройстве или посмотреть объединенный снимок.

iPhone Pro позволит не только редактировать фото, но и видео — это можно будет сделать прямо на устройстве. Видео можно снимать в качестве 4K – 60 кадров в секунду.

Устройства не сильно отличаются от предшественников по дизайну: у них будет OLED‑дисплей с диагональю 5,8 дюймов (iPhone 11 Pro) и 6,5 дюймов (iPhone 11 Pro Max). Но в отличие от iPhone XS устройства будут иметь на задней панели не глянцевое, а матовое стекло. Смартфоны доступны в четырех цветах: темно-зеленый, серебристый, золотой и «серый космос».

Новые смартфоны будут более водонепроницаемы: они смогут выдерживать погружение на глубину до 4 метров длительностью до 30 минут. Телефон не пострадает, если на него пролить кофе или газировку, обещает компания.

iPhone 11 Pro сможет работать до четырех часов дольше, чем iPhone Xs, а iPhone 11 Pro Max — до пяти часов дольше, чем iPhone Xs Max.

Объем памяти: 64, 128 и 256 Гб.

Цена в России: iPhone 11 Pro – от 89 990 руб., iPhone 11 Pro Max – от 99 990 pyб.

Предзаказ в России стартует 18 сентября, продажи – с 20 сентября.

Новый iPad

У iPad седьмого поколения будет больше экран, чем у прошлой модели: Retina-дисплей с диагональю 10,2 дюймов (вместо 9,7 дюймов).

Также у устройства появилась система Smart Connector, которая позволит подключать полноразмерную клавиатуру.

А еще Apple выпустила для iPad собственную операционную систему iPadOS, которая должна увеличить производительность устройства.

Объем памяти: 32 Гб и 128 Гб.

Цена в России: от 27 990 руб. (модель Wi‑Fi) и от 38 990 руб. (модель Wi-Fi + Cellular).

Начало продаж в России: не сообщается.

Apple Watch Series 5

Умные часы впервые получат экран Always-On Retina, который не будет гаснуть, когда устройство не используется. То есть пользователь сможет всегда посмотреть на нем время.

В умных часах появится новый функционал для контроля за здоровьем – отслеживание сна.

Цена в России: от 32 990 руб.

Предзаказ в России стартует 18 сентября, продажи – с 20 сентября.

Подписка на видеоконтент и игры

Компания 1 ноября запустит собственный стриминговый видеосервис - Apple TV+. Он будет доступен в приложении Apple TV.

Стоимость подписки в России: 199 руб. в месяц. Покупатели новых iPhone, iPad и Mac получат бесплатный год Apple TV+.

Сервис подписки на игры Apple Arcade будет запущен 19 сентября, в том числе в России. Он даст доступ к более чем 100 играм, каждая из которых поддерживается на iPhone, iPad, iPod touch, Mac и Apple TV.

Цена подписки в России: 199 руб. в месяц. Также пользователям будет доступен 1 месяц бесплатной пробной подписки.