Американский кардиолог подал иск к Apple из-за технологии в Apple Watch

По словам Визеля, Apple использовала в часах его новаторский метод выявления мерцательной аритмии путем мониторинга пульса в определенных временных интервалах. Доктор рассказал, что впервые связался с компанией по этому поводу еще в сентябре 2017 г., передав ей патентную документацию. Однако Apple «отказалась добросовестно вести переговоры», поэтому кардиолог решил обратиться в суд. Он хочет, чтобы компания перестала использовать технологию без его разрешения и выплатила ему гонорар.