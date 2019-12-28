Американский кардиолог подал иск к Apple из-за технологии в Apple Watch
Преподаватель медицинской школы Нью-Йоркского университета, кардиолог Джозеф Визель обратился в федеральный суд в Бруклине с жалобой на Apple, сообщает Bloomberg. Доктор утверждает, что компания в своих «умных» часах Apple Watch использовала запатентованную им технологию обнаружения нерегулярного сердцебиения, и требует компенсации.
Некоторые модели Apple Watch способны в круглосуточном режиме отслеживать частоту сердечных сокращений пользователей. Часы также могут присылать уведомления, если пульс становится ниже или выше среднего показателя, а также в случае других нарушений сердечного ритма.
По словам Визеля, Apple использовала в часах его новаторский метод выявления мерцательной аритмии путем мониторинга пульса в определенных временных интервалах. Доктор рассказал, что впервые связался с компанией по этому поводу еще в сентябре 2017 г., передав ей патентную документацию. Однако Apple «отказалась добросовестно вести переговоры», поэтому кардиолог решил обратиться в суд. Он хочет, чтобы компания перестала использовать технологию без его разрешения и выплатила ему гонорар.
Представитель Apple не ответил на запрос Bloomberg.