Мишустин пообещал превратить правительство в цифровую платформу
Руководитель Федеральной налоговой службы и кандидат в премьеры страны Михаил Мишустин пообещал превратить правительство в цифровую платформу. «Правительству пора думать о том, чтобы стать цифровой платформой, которая помогает людям не замечать сложные сервисы», – заявил Мишустин во время выступления в Госдуме. Он выразил надежду, что нацпроекты и программа «Цифровая экономика» помогут создать такую цифровую платформу.
По его словам, необходимо не мешать бизнесу создавать новую добавленную стоимость. «В России есть замечательные решения и свои платформы. Очень важно в этом смысле помочь нашим умным ребятам, которые создают эти цифровые платформы», – отметил Мишустин.
По его мнению, цифровая трансформация, о которой все говорят, затрагивает практически все отрасли экономики. Если посмотреть, какие 20 компаний 20 лет назад были лидерами капитализации в мире, то можно увидеть, что все эти компании, кроме Microsoft, исчезли, сказал Мишустин. Современные лидеры капитализации – это практически все цифровые гиганты. «Через 10 лет сегодняшние стартапы придут им на смену», – сказал он. Мишустин объяснил такую смену развитием сверхновых технологий, которые приводят к созданию новых видов бизнеса. «Это называется экономика совместного потребления, когда агенты рынка координируют тех, кто заказывает и потребляет», – добавил он. В качестве примера он привел компанию Uber, деятельность которой привела к исчезновению таксомоторных парков.
Президент Владимир Путин после ухода правительства в отставку предложил кандидатуру Мишустина на пост премьера. Утвердить ее должны депутаты Госдумы. Фракции «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России» уже заявили, что поддержат назначение Мишустина премьером. КПРФ планирует воздержаться от голосования.