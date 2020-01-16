Мишустин пообещал превратить правительство в цифровую платформу

По его мнению, цифровая трансформация, о которой все говорят, затрагивает практически все отрасли экономики. Если посмотреть, какие 20 компаний 20 лет назад были лидерами капитализации в мире, то можно увидеть, что все эти компании, кроме Microsoft, исчезли, сказал Мишустин. Современные лидеры капитализации – это практически все цифровые гиганты. «Через 10 лет сегодняшние стартапы придут им на смену», – сказал он. Мишустин объяснил такую смену развитием сверхновых технологий, которые приводят к созданию новых видов бизнеса. «Это называется экономика совместного потребления, когда агенты рынка координируют тех, кто заказывает и потребляет», – добавил он. В качестве примера он привел компанию Uber, деятельность которой привела к исчезновению таксомоторных парков.