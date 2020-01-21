Доступ к порталу госуслуг и сайтам органов власти станет бесплатным с марта
С 1 марта 2020 г. доступ к порталу госуслуг и сайтам федеральных и региональных органов власти в России будет бесплатным, сообщила пресс-служба Минкомсвязи.
Представитель министерства пояснил, что при использовании этих сайтов, если у пользователя не безлимитный тариф, трафик не будет тарифицироваться. Кроме того, на эти сайты можно будет зайти и при нулевом балансе.
Это первый шаг по реализации проекта «Доступный интернет», идею которого озвучил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Он предлагал сделать бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам. Речь идет о том, что при использовании таких ресурсов пользователям не придется платить за трафик, пояснял президент. По его словам, доступность интернета должна стать конкурентным преимуществом страны, создавать новые возможности для россиян.
Операторы связи поддержали инициативу президента. Они заявили, что эта идея понятна и технически реализуема.