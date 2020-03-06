CNBC: Apple отказывается публиковать неофициальные приложения о коронавирусе
Apple ввела ограничения для разработчиков приложений для iPhone и iPad, касающиеся приложений с информацией о распространении коронавируса, сообщает CNBC со ссылкой на четырех независимых разработчиков. При попытке выпустить свои приложения в App Store они столкнулись с отказом от Apple: компания заявила двоим из них, что приложения с медицинской информацией могут издаваться только общепризнанными учреждениями. К таким, в частности, относятся государственные и медицинские учреждения, утверждает пятый источник CNBC.
Издание отмечает, что по запросам «coronavirus» и «COVID-19» App Store выдает в большинстве своем нерелевантные приложения: игры, новостные приложения и коллекции обоев. Большая часть приложений, которые имеют отношение к коронавирусу, была опубликована правительственными организациями и издателями медицинских справочников. По русскоязычному запросу «коронавирус» в App Store находятся две игры и благотворительное приложение, убедились «Ведомости».
Поиск по «coronavirus» и «COVID-19» в Google Play для телефонов Android выдает экран-заглушку со словами «не найдено», запрос на русском языке выводит на список игр.
Вспышка коронавируса нового типа началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. Всемирная организация здравоохранения сообщала 5 марта о 95 333 заболевших. 6 марта число подтвержденных случаев заболевания, по подсчетам Университета Джона Хопкинса, превысило 100 000. В пятницу, 6 марта, число заболевших коронавирусом на территории России достигло 10. Подавляющее большинство пациентов, еще не вылечившихся от COVID-19, прибыли из Италии.