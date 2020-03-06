CNBC: Apple отказывается публиковать неофициальные приложения о коронавирусе

Apple ввела ограничения для разработчиков приложений для iPhone и iPad, касающиеся приложений с информацией о распространении коронавируса, сообщает CNBC со ссылкой на четырех независимых разработчиков. При попытке выпустить свои приложения в App Store они столкнулись с отказом от Apple: компания заявила двоим из них, что приложения с медицинской информацией могут издаваться только общепризнанными учреждениями. К таким, в частности, относятся государственные и медицинские учреждения, утверждает пятый источник CNBC.