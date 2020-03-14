Билл Гейтс вышел из совета директоров Microsoft

В совете директоров Microsoft остаются 12 человек, руководит компанией сейчас Сатья Наделла. В сообщении корпорации отмечается, что Гейтс с июня 2008 г. постепенно сокращал свое участие в работе Microsoft, чтобы больше времени уделять благотворительному фонду, основанному им и его супругой.