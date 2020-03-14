Apple временно закроет все магазины за пределами Китая из-за коронавируса

В феврале Apple временно закрывала свои магазины в Китае, сейчас они уже возобновили работу. Всемирная организация здравоохранения 13 марта заявила, что вспышка коронавируса переместилась из Азии в Европу, где сейчас в сутки фиксируется больше новых случаев заболевания, чем в Китае.