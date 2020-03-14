Apple временно закроет все магазины за пределами Китая из-за коронавируса
Компания Apple приняла решение временно закрыть все свои магазины за пределами Китая, говорится в заявлении гендиректора Тима Кука. Меры вводятся до 27 марта в связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа. Онлайн-магазины Apple продолжат работать.
Розничные магазины Apple есть в США, Австралии, Канаде, Франции, Германии, Италии, Турции и нескольких других странах. В России компания продает свои товары через официальных партнеров и онлайн.
В феврале Apple временно закрывала свои магазины в Китае, сейчас они уже возобновили работу. Всемирная организация здравоохранения 13 марта заявила, что вспышка коронавируса переместилась из Азии в Европу, где сейчас в сутки фиксируется больше новых случаев заболевания, чем в Китае.
Вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. Помимо Китая случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы еще более чем в 120 странах. Согласно последним данным, заразились свыше 132 000 человек, более 4900 скончались.
В России на момент публикации было выявлено 47 заболевших коронавирусом, из них 44 ‒ россияне, двое ‒ граждане Китая, один ‒ итальянец. Больше всего случаев заболевания (24) зарегистрировано в Москве.