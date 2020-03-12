Apple Store не будут предлагать примерить часы и наушники из-за коронавируса
Продавцы фирменных магазинов Apple Store не будут предлагать покупателям примерить часы Apple Watch или наушники AirPods, сообщает Business Insider со ссылкой на источники. Правило введено в рамках борьбы с распространением коронавируса. Клиенты все еще смогут попросить сотрудников дать образец для примерки, однако консультанты не должны самостоятельно предлагать такую возможность, указано в новых инструкциях Apple для сотрудников.
Помимо ограничений на проверку носимой продукции Apple поручила установить в магазинах диспенсеры средств для дезинфекции рук и привлечь дополнительный персонал к уборке помещений. Помимо этого сотрудники на почасовой оплате работы смогут в случае болезни уйти на больничный без отработки. Неизвестно, распространяется ли новая политика на все магазины Apple Store или только на определенные торговые точки, уточняет издание.
Болезнь COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, к 11 марта была зафиксирована более чем у 118 000 человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Накануне ВОЗ объявила пандемию заболевания. Президент США Дональд Трамп поручил, начиная с пятницы 13 марта, на 30 дней запретить въезд людей из Европы. Ограничение не коснется стран за пределами шенгенской зоны (в частности, Великобритании), а также граждан США, чьи анализы покажут отсутствие коронавируса в организме.