Apple Store не будут предлагать примерить часы и наушники из-за коронавируса

Помимо ограничений на проверку носимой продукции Apple поручила установить в магазинах диспенсеры средств для дезинфекции рук и привлечь дополнительный персонал к уборке помещений. Помимо этого сотрудники на почасовой оплате работы смогут в случае болезни уйти на больничный без отработки. Неизвестно, распространяется ли новая политика на все магазины Apple Store или только на определенные торговые точки, уточняет издание.