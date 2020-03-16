Франция оштрафовала Apple на 1,1 млрд евро

Власти Франции оштрафовали Apple на 1,1 млрд евро за нарушение требований антимонопольного законодательства, говорится в заявлении французского ведомства по вопросам конкуренции. Помимо этого ведомство наложило штраф на двух оптовых продавцов продукции Apple – компании Tech Data и Ingram Micro. Речь идет о штрафах в размере 76,1 млн и 63 млн евро соответственно за неконкурентные условия. Жалобу на Apple еще в 2012 г. подал реселлер eBizcuss.