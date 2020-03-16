Франция оштрафовала Apple на 1,1 млрд евро
Власти Франции оштрафовали Apple на 1,1 млрд евро за нарушение требований антимонопольного законодательства, говорится в заявлении французского ведомства по вопросам конкуренции. Помимо этого ведомство наложило штраф на двух оптовых продавцов продукции Apple – компании Tech Data и Ingram Micro. Речь идет о штрафах в размере 76,1 млн и 63 млн евро соответственно за неконкурентные условия. Жалобу на Apple еще в 2012 г. подал реселлер eBizcuss.
Apple, Tech Data и Ingram Micro договорились не конкурировать друг с другом и предотвращать конкуренцию среди реселлеров. Таким образом оптовый рынок был лишен конкуренции, пояснило ведомство.
Выписанный Apple штраф является крупнейшим для французского регулятора, отмечает Reuters. Предыдущий рекордный штраф в размере 350 млн евро был наложен на французскую телекоммуникационную компанию Orange SA в 2015 г. В 2019 г. власти Франции оштрафовали Google на 150 млн евро за «непрозрачные» правила рекламного сервиса Google Ads.