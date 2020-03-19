Российские ученые расшифровали геном коронавируса
Ученые секвенировали полный геном коронавируса, взятого от пациента из России, сообщает Минздрав. Анализ был проведен в подведомственном НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева. Информация поможет при разработке препаратов и определении, откуда он попал на территорию страны и как эволюционировал, заявил и. о. директора института Дмитрий Лиознов.
Генетические данные были выгружены в международную базу данных EpiCoV GISAID. Впервые геном тогда ещё не известного вируса был расшифрован и опубликован 5 января учеными из клинического центра здравоохранения в Шанхае. 29 января геном вируса из Китая был передан ученым из России, сообщало генконсульство России в Гуанчжоу.
Исследователи из других стран также анализируют локальные вариации коронавируса. Ученые университета Валенсии в Испании утверждают, что геном вируса постоянно изменяется и в Бразилии уже обнаружено 16 вариаций. Именно мутации позволяют отследить распространение вируса, сказал профессор университета Фернандо Гонсалес изданию El Confidential (цитата по International Business Times).
Число случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 200 000 человек, более 8000 больных скончались, объявил накануне генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. В России зафиксировано 147 случаев заболевания, один пациент из Москвы умер. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Москве утверждает, что смерть произошла из-за оторвавшегося тромба.