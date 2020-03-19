Российские ученые расшифровали геном коронавируса

Ученые секвенировали полный геном коронавируса, взятого от пациента из России, сообщает Минздрав. Анализ был проведен в подведомственном НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева. Информация поможет при разработке препаратов и определении, откуда он попал на территорию страны и как эволюционировал, заявил и. о. директора института Дмитрий Лиознов.