В России умер первый пациент с коронавирусом
Это пациентка московской больницы с хроническими заболеваниями. Власти уверяют, что вирус не был причиной смерти
В московской больнице умерла пациентка с коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Ей было 79 лет, она имела целый ряд хронических заболеваний, включая сахарный диабет, атеросклероз и гипертоническую болезнь сердца.
Круг близких пациентки установлен, все находятся под наблюдением медицинских работников, отмечают в штабе. Никто из ее близких контактов не имеет тяжелых симптомов заболевания.
В России по состоянию на 18 марта, было зафиксировано 147 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них пять человек выздоровели. По данным ВОЗ, всего в мире выявлено более 191 000 случаев заболевания коронавирусом, из них 7807 закончились летальным исходом.