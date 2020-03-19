В России умер первый пациент с коронавирусом

В России по состоянию на 18 марта, было зафиксировано 147 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них пять человек выздоровели. По данным ВОЗ, всего в мире выявлено более 191 000 случаев заболевания коронавирусом, из них 7807 закончились летальным исходом.