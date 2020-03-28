Спутниковый оператор OneWeb подал заявление о банкротстве

OneWeb в прошлом году начал формировать группировку примерно из 600 спутников, которая по его замыслу сможет обеспечить высокоскоростной доступ в интернет в любом, даже в самом отдаленном уголке на Земле. Планировалось, что спутники будут доставлены на орбиту в течение полутора лет, почти все они должны быть запущены ракетами «Союз». Для этого OneWeb договорилась с французским оператором запусков Arianespace, который заключил контракт с «Роскосмосом». Первые шесть спутников отправились на орбиту в феврале 2019 г. с космодрома «Куру» во Французской Гвиане, сейчас их на орбите 74.