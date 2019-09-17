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Россия и Китай создадут конкурента OneWeb

Ведомости
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Россия и Китай планируют создать низкоорбитальную спутниковую группировку по раздаче высокоскоростного интернета. Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов, передает «Интерфакс».

Созданием орбитальной спутниковой группировки для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет уже занимается британский проект OneWeb. Над аналогичными проектами работают SpaceX и Amazon.

В июне прошлого года президент России Владимир Путин анонсировал российскую программу «Сфера», которая предполагает запуск на ближайшие несколько лет 640 спутников. По словам президента, они будут заниматься позиционированием, зондированием Земли и связью. Через месяц «РИА Новости» со ссылкой на источник писало, что Китай предложил «Роскосмосу» обсудить возможность создания совместной спутниковой группировки предоставления широкополосного доступа в интернет.

В интервью «Ведомостям» вице-премьер Юрий Борисов рассказал, что «Роскосмос» сейчас продолжает работу над программой «Сфера». В проекте бюджета на 2020–2022 гг. на нее заложено более 10 млрд руб.

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Политика
Новости

Минюст США подал иск против Сноудена из-за его мемуаров

Ведомости
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Власти США подали иск против экс-сотрудника Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США и Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на пресс-службу американского минюста.

Ведомство утверждает, что мемуары Сноудена Permanent Record («Личное дело») нарушают договоренности о неразглашении, которые подписывал бывший сотрудник спецслужб. «Эдвард Сноуден нарушил обязательства перед Соединенными Штатами, которые он взял на себя, когда подписал соглашения в рамках работы в ЦРУ и в качестве сотрудника АНБ», – приводятся в сообщении слова помощника генерального прокурора Джоди Ханта.

Иск подан в суд Восточного округа штата Вирджиния. При этом в минюсте США отметили, что не будут останавливать распространение книги.

Разоблачения Сноудена в 2013 г. вызвали дипломатический скандал, когда выяснилось, что АНБ США прослушивало телефонные разговоры 35 глав различных государств, в том числе канцлера Германии Ангелы Меркель. В США ему предъявили обвинения в шпионаже и похищении госсобственности. В результате Сноуден бежал в Россию, где получил временное убежище. В 2014 г. срок убежища был продлен на три года. Сноудену также был выдан вид на жительство.

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Талисманом Олимпиады-2022 в Пекине стала панда

Ведомости
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Организаторы зимней Олимпиады 2022 г. в Пекине представили талисман игр. Им стала панда в костюме изо льда. Талисманом Паралимпийских игр будет китайский фонарик.

Международный олимпийский комитет выбрал Пекин местом проведения зимних Олимпийских игр в июле 2015 г. На проведение Олимпиады также претендовала казахстанская Алма-Ата. Соревнования будут проходить с 4 по 20 февраля 2022 г.

Пекин уже принимал Олимпийские игры – летом 2008 г. Таким образом, столица Китая станет первым в истории городом, в котором проходили и зимние, и летние Олимпийские игры.

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Финансы
Новости

Компания Ананьева обжаловала мировое соглашение Промсвязьбанка с двумя НПФ

Ведомости
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Компания бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева Promsvyaz Capital B.V. обжаловала утверждение мирового соглашения банка с НПФ «Будущее» и «Сафмар» по иску на 16,5 млрд руб. о выходе фондов из капитала ПСБ перед санацией, передает ТАСС со ссылкой на заявление судьи на заседании Арбитражного суда Москвы. В связи с поступлением кассационной жалобы судебное заседание отложили на 14 ноября.

Ранее сообщалось, что Промсвязьбанк 10 сентября заключил мировое соглашение по иску, в котором он требовал признать незаконными сделки по продаже его акций тремя НПФ – «Будущее», «Сафмар» и «Доверие» (присоединен к «Сафмару»). По условиям мирового соглашения банк должен получить имущественное удовлетворение своих требований. Представитель Промсвязьбанка тогда не назвал сумму, отметив, что требования будут удовлетворяться в рассрочку.

Как поясняли в НПФ «Будущее», управляющая компания «Регион траст» с согласия фонда в рамках мирового соглашения разместит пенсионные накопления в депозиты Промсвязьбанка на сумму 14 млрд руб. до 2029 г. Предполагалось, что впоследствии УК сможет приобрести субординированные облигации банка на эту же сумму. НПФ «Сафмар» тоже разместит депозиты на 6,7 млрд руб. до 2040 г. За счет разницы в ключевой ставке и фактической, под которую будут размещены депозиты, Промсвязьбанк получит возмещение от НПФ. Ключевая ставка прописана на уровне 7,35%, а ставка по депозитам составит сначала 5% годовых, а со II квартала 2020 г. – 0,5% годовых.

НПФ «Будущее», «Сафмар» и «Доверие» продали акции Промсвязьбанка на бирже за день до его санации. В прошлом году банк решил эти сделки оспорить и потребовал взыскать с ответчиков более 16 млрд руб.

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Финансы
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ФРС США предоставит финансовой системе $75 млрд

Ведомости
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Федеральный резервный банк Нью-Йорка, который проводит операции на рынке от лица американского центробанка, сообщил во вторник, что предоставит $75 млрд, чтобы помочь финансовой системе справиться с кризисом краткосрочной ликвидности. Об этом пишет Financial Times.

Стоимость денег по операциям однодневного репо, в которых деньги берутся взаймы под залог казначейских облигаций, подскочила во вторник утром до 10%, по данным Refinitiv. В результате эффективная ставка федерального финансирования выросла до 2,25% – верхней границы диапазона в 2–2,25%, установленного ФРС. ФРБ Нью-Йорка заявил, что использует специальные репо, чтобы предоставить финансовой системе до $75 млрд и вернуть эффективную ставку в диапазон. После этого ставка по репо упала почти до нуля.

Участники рынка расходятся во мнениях о том, что спровоцировало нехватку ликвидности. Некоторые указывают на технические факторы, отмечает FT, другие говорят о более системных. По мнению аналитиков TD Securities, причина лежит в продолжающемся сокращении баланса ФРС, из-за которого уменьшаются резервы банков в центробанке и может возникать нехватка средств, необходимых для краткосрочных платежей.

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Политика
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Депутат Госдумы попросил Чайку опротестовать приговор Павлу Устинову

Ведомости
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Зампред комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов попросил генпрокурора Юрия Чайку рассмотреть возможность опротестовать приговор актеру Павлу Устинову и освободить его от уголовной ответственности.

Уголовное дело против Устинова вызвало значительный общественный резонанс, говорится в обращении. «Все это «московское дело» калечит судьбы. Надо, конечно, вытаскивать людей», – написал Шаргунов на своей странице в Facebook.

Устинова задержали 3 августа в центре Москвы, где проходила акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Его обвинили в том, что он оказал сопротивление при задержании, в результате чего омоновец получил вывих плеча. Тверской суд Москвы 16 сентября признал актера виновным и приговорил его к трем годам и шести месяцам колонии общего режима. Устинов вину отрицает и настаивает, что не участвовал в митинге, а на Пушкинской площади ждал встречи с другом. Свидетели во время судебных разбирательств указывали, что бойцы ОМОНа и Устинов столкнулись и потеряли равновесие. Судья Алексей Криворучко не стал приобщать к делу видеозаписи, подтверждающие слова Устинова и свидетелей защиты.

Актера поддержали многие его коллеги, в том числе Константин Райкин, возглавляющий театр «Сатирикон» и Высшую школу сценических искусств, где учился Устинов. Райкин призывал освободить актера из-под стражи еще во время следствия. Устинова также поддержали Александр Паль, Данила Козловский, Максим Галкин, Максим Виторган, Ксения Собчак, Павел Артемьев, Александр Петров и другие.

Кто поддержал осужденного на 3,5 года актера Павла Устинова

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Бизнес
Новости

«Роснефть» сообщила об интересе индийских компаний к проекту в Арктике

Ведомости
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Индийские компании подтвердили интерес к участию в арктическом проекте «Восток ойл», сообщила пресс-служба «Роснефти» по итогам переговоров главного исполнительного директора компании Игоря Сечина и индийского министра энергетики Дхармендры Прадхана в Нью-Дели.

Стороны обсудили текущие проекты «Сахалин-1», «Дальневосточный СПГ», «Таас-Юрях» и Ванкорский кластер, где консорциуму индийских компаний принадлежит 49% в Ванкорском месторождении. «Обе стороны подтвердили свой интерес к возможному участию индийских партнеров в проекте «Восток ойл», – говорится в сообщении.

В начале сентября Прадхан в интервью «Ведомостям» заявил, что индийские компании могут принять участие в арктическом проекте «Роснефти» «Восток ойл». Проект предусматривает освоение Лодочного, Тагульского и Ванкорского месторождений. Его частью может стать и Пайяхское месторождение «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова.

На реализацию проекта «Восток ойл» компании просили льготы из бюджета в 2,6 трлн руб., взамен пообещав вложить от 5 трлн до 8,5 трлн руб. инвестиций. 17 сентября «Коммерсантъ» сообщил, что Сечин пожаловался президенту Владимиру Путину на Минфин из-за того, что тот выступает против предоставления льгот.

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Политика
Новости

Суд оправдал осужденного за нападение на полицейского на акции «Он нам не царь»

Ведомости
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Санкт-Петербургский городской суд оправдал Михаила Цакунова, приговоренного к 100 000 руб. штрафа за применение насилия к полицейскому на акции «Он нам не царь», сообщила объединенная пресс-служба петербургских судов.

Цакунов оправдан в связи с отсутствием в деянии состава преступления, отмечается в сообщении. За ним признано право на реабилитацию.

Цакунов был задержан на акции оппозиции «Он нам не царь», которая проходила в Санкт-Петербурге в мае 2018 г. Его обвинили в том, что он ударил сотрудника полиции и выбил ему зуб. Действия Цакунова квалифицировали как применение опасного для жизни или здоровья насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК). Позже прокурор попросил смягчить обвинение на применение не опасного для здоровья насилия (ч. 1 ст. 318 УК).

В мае 2019 г. Дзержинский районный суд признал Цакунова виновным и приговорил к штрафу. Он был освобожден от оплаты штрафа, потому что год провел в СИЗО, но суд обязал его выплатить более 26 000 руб. в качестве компенсации за лечение полицейского.

Финансы
Новости

Руководителя «Sputnik Молдавия» обвинили в причастности к выводу $1 млрд из банков

Ведомости
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Прокуратура обыскала дом руководителя агентства «Sputnik Молдавия» Владимира Новосадюка в связи с возбужденным в 2015 г. делом о выводе $1 млрд из банковской системы Молдавии, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря генпрокуратуры Эмила Гайтура.

В сообщении отмечается, что в отношении Новосадюка ведутся следственные действия, но пока он не задержан. Сам Новосадюк сообщил агентству, что ему предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег через структуры Илана Шора. Его отпустили под подписку о невыезде, журналист утверждает, что непричастен к незаконным действиям.

Врио генпрокурора Молдавии Дмитрий Робу ранее обратился к парламенту с просьбой лишить иммунитета депутатов фракции «Шор» Марину Таубер и Регину Апостолову, поскольку их подозревают в причастности к выводу $1 млрд из банковской системы республики в 2014 г. Парламент одобрил запрос, депутатов задержали правоохранительные органы.

Илан Шор, который является супругом российской певицы Жасмин, в июне 2017 г. был приговорен судом Кишинева к 7,5 года лишения свободы за участие в деле о банковских махинациях, ему запрещено покидать территорию Молдавии. После февральских выборов он как глава партии «Шор» стал депутатом парламента. По запросу генпрокурора 15 августа Шор был лишен депутатского иммунитета.

В 2014 г. из трех банков было незаконно выведено около $1 млрд, что составляло около 20% ВВП Молдавии. Дело в отношении Шора возбудили в 2015 г., он был помещен под домашний арест. В октябре 2015 г. Шор осуществил «явку с повинной». Он обратился в Национальный центр по борьбе с коррупцией и подробно рассказал прокурорам историю «коррупционных действий» со стороны бывшего премьер-министра Влада Филата. По его словам, за оказание различных услуг Филат получил от Шора суммарно около $250 млн. На основании показаний Шора Филат был приговорен к девяти годам лишения свободы. Расследованием ситуации по решению Национального банка Молдавии в 2015 г. занялась международная компания Kroll и Steptoe & Johnson LLP. В июне 2018 г. генеральная прокуратура представила стратегию возвращения украденных из банков денег.

Sputnik – новостное агентство, основанное в 2014 г. международным информационным агентством «Россия сегодня». Ориентируется на зарубежную аудиторию и осуществляет вещание на 30 языках.

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Политика
Новости

Спецпредставитель Путина заявил, что Telegram безопаснее WhatsApp

Ведомости
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Для коммуникации лучше использовать мессенджер Telegram, чем WhatsApp, поскольку он более безопасен, заявил «РИА Новости» спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

В то же время Песков признался, что пользуется обоими мессенджерами.

Ранее экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден в интервью французской радиостанции «Франс интер» заявил, что политикам не стоит использовать мессенджер WhatsApp для общения из-за низкого уровня шифрования. По его мнению, Facebook «слой за слоем» снимает защиту с WhatsApp, обещая при этом, что не будет слушать разговоры пользователей, поскольку они зашифрованы.

Впрочем и WhatsApp, и Telegram лучше для коммуникации, чем SMS или другие незашифрованные сообщения, отметил Сноуден. А лучше всего использовать мессенджеры Signal или Wire, полагает он.

Политика
Новости

Суд оштрафовал дизайнера, которому росгвардейцы сломали ногу перед акцией 27 июля

Ведомости
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Савеловский суд Москвы оштрафовал на 10 000 руб. дизайнера Константина Коновалова, которому сотрудники Росгвардии сломали ногу у здания мэрии перед акцией 27 июля. Об этом он сообщил в Twitter.

«Мне сломали ногу – даже не знаю, сколько суммарно лечение встанет. Раздавили наушник – 5000 руб. Лишили нормальной жизни на месяцы. А теперь штраф 10 000 руб. за участие в шествии, в котором я не участвовал?» – написал он. Коновалов уточнил, что находится в больнице, о чем он уведомил суд, но административное дело было рассмотрено без его участия. Он уже несколько недель проходит реабилитацию и курс физиотерапии, чтобы восстановить способность ходить и заниматься спортом, отмечает Коновалов.

Согласно информации в базе суда, Коновалова привлекли к ответственности по ст. 20.2, ч. 5 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). В пресс-службе суда подтвердили «Ведомостям», что сумма штрафа составляет 10 000 руб.

Коновалов стал первым задержанным 27 июля возле мэрии Москвы. Он вышел на утреннюю пробежку до начала несогласованной акции протеста против действий избиркомов, отказавших в регистрации большинству оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Полиция начала задержания в центре города, в том числе на Тверской улице, с самого утра. При задержании Коновалова повалили на асфальт. По его словам, сотрудники Росгвардии повредили ему ногу. Позже во время акции протеста полицейские также действовали жестко, для разгона участников применялись дубинки, несколько человек пострадали.

На несогласованной акции 27 июля были задержаны, по разным данным, от 1074 до 1373 человек, а Следственный комитет завел уголовное дело о массовых беспорядках.

Как власти Москвы готовились к несогласованному митингу

Политика
Новости

ВККС рекомендовала переназначить Лебедева председателем Верховного суда

Ведомости
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Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала переназначить Вячеслава Лебедева на должность председателя Верховного суда. Утвердить Лебедева на новый шестилетний срок на этом посту должен Совет Федерации по представлению президента. 

Во время выступления Лебедев ответил на вопросы о состоянии и задачах судебной системы. Среди первоочередных задач Лебедев назвал обеспечение единства судебной практики. Частично проблема была решена в процессе объединения Верховного и высшего арбитражного судов, однако анализ показал: единообразие не всегда имеет место по тем вопросам, по которым ранее уже высказался Верховный суд. Вновь созданные кассационные и апелляционные суды должны заработать «в полной мере так, как должны работать – абсолютно свободно, объективно, не устраивая соревнования», пообещал Лебедев. Он также предостерег от попыток реформировать судебную систему, которые вызваны желанием ею управлять.

В перерыве «Ведомости» попросили Лебедева прокомментировать вчерашнее решение Тверского суда, который вынес обвинительный приговор актеру Павлу Устинову за сопротивление росгвардейцам – несмотря на очевидные доказательства того, что никакого сопротивления не было. Подтверждающая это видеозапись, которую суд отказался приобщить к делу, широко распространена в интернете и ставит под сомнение сам факт правосудия. «Конституция говорит, что только суд осуществляет правосудие, но давайте дождемся апелляции», – сказал председатель Верховного суда.

Лебедев занимает должность председателя Верховного суда с 1989 г. В прошлый раз он был переназначен на этот пост в 2014 г. Шестилетний срок его полномочий истекал в мае 2020 г. Обычно конкурс на замещение вакансии объявляют за полгода. Но в этот раз переназначение перенесли на более ранний срок: об открытии вакансии было объявлено 2 сентября.

Секретарь пленума Верховного суда Виктор Момотов пояснял «Ведомостям», что перенос процедуры позволит Лебедеву заниматься организацией работы новых судов в статусе уже переутвержденного председателя, – так будет гарантирована стабильность судопроизводства. Сам Лебедев от комментариев отказался. «Все, что я скажу, может быть использовано против меня», – отшутился он.

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