Россия и Китай создадут конкурента OneWeb

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ВККС рекомендовала переназначить Лебедева председателем Верховного суда

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала переназначить Вячеслава Лебедева на должность председателя Верховного суда. Утвердить Лебедева на новый шестилетний срок на этом посту должен Совет Федерации по представлению президента.

Во время выступления Лебедев ответил на вопросы о состоянии и задачах судебной системы. Среди первоочередных задач Лебедев назвал обеспечение единства судебной практики. Частично проблема была решена в процессе объединения Верховного и высшего арбитражного судов, однако анализ показал: единообразие не всегда имеет место по тем вопросам, по которым ранее уже высказался Верховный суд. Вновь созданные кассационные и апелляционные суды должны заработать «в полной мере так, как должны работать – абсолютно свободно, объективно, не устраивая соревнования», пообещал Лебедев. Он также предостерег от попыток реформировать судебную систему, которые вызваны желанием ею управлять.

В перерыве «Ведомости» попросили Лебедева прокомментировать вчерашнее решение Тверского суда, который вынес обвинительный приговор актеру Павлу Устинову за сопротивление росгвардейцам – несмотря на очевидные доказательства того, что никакого сопротивления не было. Подтверждающая это видеозапись, которую суд отказался приобщить к делу, широко распространена в интернете и ставит под сомнение сам факт правосудия. «Конституция говорит, что только суд осуществляет правосудие, но давайте дождемся апелляции», – сказал председатель Верховного суда.

Лебедев занимает должность председателя Верховного суда с 1989 г. В прошлый раз он был переназначен на этот пост в 2014 г. Шестилетний срок его полномочий истекал в мае 2020 г. Обычно конкурс на замещение вакансии объявляют за полгода. Но в этот раз переназначение перенесли на более ранний срок: об открытии вакансии было объявлено 2 сентября.

Секретарь пленума Верховного суда Виктор Момотов пояснял «Ведомостям», что перенос процедуры позволит Лебедеву заниматься организацией работы новых судов в статусе уже переутвержденного председателя, – так будет гарантирована стабильность судопроизводства. Сам Лебедев от комментариев отказался. «Все, что я скажу, может быть использовано против меня», – отшутился он.