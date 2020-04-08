МТС последней из «большой четверки» вошла в Ассоциацию больших данных

Представители организаций войдут в состав всех комитетов АБД: технологического, правового, PR и стратегического, а также в состав рабочих групп по проектам. МТС в правлении ассоциации будет представлять вице-президент по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью Руслан Ибрагимов, а «Сколково» – предправления фонда Игорь Дроздов.