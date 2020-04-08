МТС последней из «большой четверки» вошла в Ассоциацию больших данных
МТС и фонд «Сколково» стали новыми членами Ассоциации больших данных (АБД), куда входят основные компании в области big data. Об этом говорится в сообщении ассоциации.
Ассоциация была создана в России осенью 2018 г. В нее помимо большой четверки операторов связи и «Сколково» входят «Яндекс», Mail.Ru Group, Сбербанк, Газпромбанк, Тинькофф банк, Аналитический центр при правительстве, Qiwi и oneFactor. Основная цель АБД – создание условий для развития технологий и продуктов в сфере больших данных в стране.
Представители организаций войдут в состав всех комитетов АБД: технологического, правового, PR и стратегического, а также в состав рабочих групп по проектам. МТС в правлении ассоциации будет представлять вице-президент по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью Руслан Ибрагимов, а «Сколково» – предправления фонда Игорь Дроздов.