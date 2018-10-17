Операторы связи не спешат вступать в Ассоциацию больших данных

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Андрей Гордеев / Ведомости

Минюст зарегистрировал Ассоциацию участников рынка больших данных, сообщил «Ведомостям» представитель «Мегафона» и подтвердил представитель министерства. Учредителями стали «Мегафон», Mail.ru Group (на 15,2% принадлежит «Мегафону»), oneFactor (занимается аналитикой больших данных, контролируется бывшим топ-менеджером «Мегафона» Михаилом Дубиным – он сам также стал независимым членом правления ассоциации), «Тинькофф банк» и «Яндекс», сообщил представитель «Мегафона». Представители этих компаний подтвердили, что стали учредителями ассоциации. В августе среди потенциальных соучредителей был также Сбербанк, говорилось в презентации ассоциации. Представитель Сбербанка отказался от комментариев.

По данным СПАРК, ассоциация зарегистрирована 12 октября.