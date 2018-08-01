Топ-менеджер «Мегафона» может возглавить Ассоциацию больших данных
Это очередная попытка бизнеса начать регулировать новый рынок
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Президентом ассоциации может стать операционный директор «Мегафона» Анна Серебряникова
Личный архив
Уже больше года российские операторы связи и интернет-компании обсуждают создание Ассоциации больших данных (о такой идее в апреле прошлого года сообщал «Коммерсантъ»), цель которой – разработать правила работы с этим новым бизнес-инструментом. Ассоциация пока что не создана, но кандидат на пост ее главы уже есть. Президентом ассоциации может стать операционный директор «Мегафона» Анна Серебряникова, рассказали «Ведомостям» два потенциальных участника ассоциации и собеседник из «большой тройки» операторов связи.
В качестве ее президента Серебряникова фигурирует и в презентации ассоциации («Ведомости» ознакомились с копией, ее подлинность подтвердил знакомый с ней потенциальный член ассоциации).
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