Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4518 от 01.03.2018 под заголовком: Big data в погоне за покупателем

X5 Retail Group с помощью big data хочет лучше изучить клиентов

Ресурс роста за счет увеличения сети и роста цен постепенно сходит на нет
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Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group, управляющий «Пятерочками», «Перекрестками» и «Каруселями», делает ставку на проекты в сфере анализа больших данных (big data). Ритейлер создал дирекцию, которая займется управлением проектами в этой сфере, следует из сообщения главного исполнительного директора X5 Игоря Шехтермана для сотрудников. Информацию подтвердил представитель группы.

Управление большими данными – способ повысить продажи и рентабельность бизнеса X5, сказано в письме Шехтермана: помогут более качественные знания о клиентах, кроме того, это может быть источником новых доходов за счет монетизации данных. Есть возможности сотрудничать с телекоммуникационными и digital-компаниями, банками, сказано там же. Сейчас идут обсуждения с некоторыми из них, говорит представитель X5: «Раскрывать детали мы пока не готовы».

Ответственные за рост

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