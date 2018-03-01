X5 Retail Group с помощью big data хочет лучше изучить клиентов
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group, управляющий «Пятерочками», «Перекрестками» и «Каруселями», делает ставку на проекты в сфере анализа больших данных (big data). Ритейлер создал дирекцию, которая займется управлением проектами в этой сфере, следует из сообщения главного исполнительного директора X5 Игоря Шехтермана для сотрудников. Информацию подтвердил представитель группы.
Управление большими данными – способ повысить продажи и рентабельность бизнеса X5, сказано в письме Шехтермана: помогут более качественные знания о клиентах, кроме того, это может быть источником новых доходов за счет монетизации данных. Есть возможности сотрудничать с телекоммуникационными и digital-компаниями, банками, сказано там же. Сейчас идут обсуждения с некоторыми из них, говорит представитель X5: «Раскрывать детали мы пока не готовы».
Ответственные за рост
- Доступ ко всем материалам с любых устройств
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}