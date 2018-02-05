X5 арендовала офис у семьи Михаила Гуцериева

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Продовольственный ритейлер X5 арендовал 10 000 кв. м офисов в Замоскворечье

Крупнейший в России ритейлер X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») арендовал около 9700 кв. м в бизнес-центре «Оазис» на Коровьем Валу в Москве. Договор подписан на семь лет, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам сделки. X5 рассматривает этот бизнес-центр для аренды дополнительных площадей, лишь сообщил представитель компании Олег Полетаев. Представитель владельца «Оазиса», группы «Сафмар» семьи Михаила Гуцериева, и СBRE, которую источники «Ведомостей» называют консультантом сделки со стороны собственника, от комментариев отказались.

По итогам 2017 г. «Сафмар» занял 4-е место в рейтинге Forbes крупнейших российских рантье с доходом от аренды $600 млн. Компании принадлежит почти 2 млн кв. м складов, 1 млн кв. м офисов и более 250 000 кв. м торговых площадей. «Сафмар» также один из крупнейших владельцев гостиниц, среди которых – «Националь», Marriott Grand Hotel, «Marriott Тверская», Sheraton Palace, InterContinental Moscow Tverskaya и др. В прошлом году для закрытия дыры в банковских активах «Сафмар» передал Центробанку ряд проектов, включая девелопера «Интеко», долю в «А101 девелопменте», универмаги и офис напротив ГУМа.

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