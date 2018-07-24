Технологии / Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4615 от 24.07.2018 под заголовком: Скидка по big data

«Мегафон» проанализировал абонентов с помощью big data

На основе этого анализа он будет предлагать им скидки и бонусы
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Российским сотовым операторам негде взять новых абонентов, а конкурировать тарифами уже не получается – они и так очень низкие, рассуждает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Один из способов сократить отток клиентов – персональные предложения скидок и бонусов, отмечает он.

Вчера о запуске такой программы объявил «Мегафон». Проанализировав с помощью big data поведение абонентов, он решил предложить им дополнительные скидки и сторонние сервисы, бонусы за пополнение счета, кэшбэк на покупки, оплаченные с карты оператора. Это следует из сообщения компании. Оператор анализирует, сколько интернета и голосового трафика использует абонент и как меняется потребление, объясняет представитель компании, в расчет принимается, пользуется человек кнопочным телефоном или смартфоном, какие дополнительные услуги он чаще использует. Например, пользователю аппарата с кнопками оператор не предложит доступ к «Мегафон.ТВ», а тем, кто потребляет много интернета, предоставит дополнительные гигабайты. Учитываются и интересы клиента (слушает ли он музыку в сети, ищет ли видео и фильмы, совершает ли покупки), говорит представитель «Мегафона».

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