«Мегафон» проанализировал абонентов с помощью big data

На основе этого анализа он будет предлагать им скидки и бонусы

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Персональные предложения помогают удержать абонента, объясняет представитель «Мегафона» Денис Абрамов / Ведомости

Российским сотовым операторам негде взять новых абонентов, а конкурировать тарифами уже не получается – они и так очень низкие, рассуждает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Один из способов сократить отток клиентов – персональные предложения скидок и бонусов, отмечает он.

Вчера о запуске такой программы объявил «Мегафон». Проанализировав с помощью big data поведение абонентов, он решил предложить им дополнительные скидки и сторонние сервисы, бонусы за пополнение счета, кэшбэк на покупки, оплаченные с карты оператора. Это следует из сообщения компании. Оператор анализирует, сколько интернета и голосового трафика использует абонент и как меняется потребление, объясняет представитель компании, в расчет принимается, пользуется человек кнопочным телефоном или смартфоном, какие дополнительные услуги он чаще использует. Например, пользователю аппарата с кнопками оператор не предложит доступ к «Мегафон.ТВ», а тем, кто потребляет много интернета, предоставит дополнительные гигабайты. Учитываются и интересы клиента (слушает ли он музыку в сети, ищет ли видео и фильмы, совершает ли покупки), говорит представитель «Мегафона».