Технологии / ИТ-бизнес

Крупнейший производитель СОРМ для исполнения закона Яровой может контролировать конкурента

Тогда на рынке останутся всего три независимых от него производителя
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Компания «Цитадель», владеющая производителем оборудования СОРМ (средства для оперативно-розыскных мероприятий) «МФИ cофт», могла получить контроль над другим производителем СОРМ – «Техаргос cпецсистемы». Обновленное оборудование СОРМ понадобится операторам связи для исполнения закона Яровой – он вступил в силу 1 июля 2018 г.

19 июня 2018 г. «Цитадель» стала владелицей 70% ООО «Техаргос» (данные СПАРК). Эту компанию с «Техаргос спецсистемами» связывают бывшие совладельцы, по данным ЕГРЮЛа. С 8 по 24 мая 2018 г. владельцем 25% ООО «Техаргос» был Александр Байбаков – и он же был совладельцем 19% ООО «Техаргос спецсистемы». В конце июня 2018 г. Байбаков вышел из капитала «Техаргос спецсистем». Владельцем 50% ООО «Техаргос» с декабря 2017 г. по май 2018 г. был Андрей Кузьмин – и он же с февраля 2017 г. работает гендиректором ООО «Техаргос спецсистемы».

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