Правительство наконец утвердило требования к «закону Яровой»

Премьер-министр Дмитрий Медведев Михаил Метцель / ТАСС

Правительство утвердило правила хранения данных – эту обязанность на операторов связи возложил «закон Озерова – Яровой», рассказал «Ведомостям» человек, знающий это от федеральных чиновников. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, описывающее реализацию «закона Яровой», подтвердила пресс-секретарь вице-премьера Аркадия Дворковича (он курирует связь в правительстве).

Постановление правительства, опубликованное на портале правовой информации, предписывает хранить переговоры и текстовые сообщения абонентов шесть месяцев. Переписка и другой пользовательский контент в интернете должны храниться в течение 30 дней. Хранить сообщения один оператор сможет на ресурсах других операторов, согласовав это с ФСБ. Каждый год с момента запуска системы хранения интернет-данных оператор в течение пяти лет должен увеличивать ее емкость на 15%. Новые правила вступят в силу для голоса и sms с 1 июля, а хранить пользовательский интернет-трафик операторы должны с 1 октября, следует из документа.

Операторы связи давно ждали это постановление, без которого весьма сложно планировать расходы на исполнение закона.

«Выполнение требований сильно зависит от технического задания и от того, как скоро оно будет определено», – рассказывал в интервью «Ведомостям» гендиректор «Вымпелкома» Василь Лацанич. Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский также отказывался оценивать расходы. В годовом отчете МТС констатировала необходимость капитальных затрат на исполнение «закона Яровой», но их размер не оценивала.

Подсчеты удались лишь «Мегафону»: в 2018 г. оператор потратит на это около 7 млрд руб., рассказывал представитель оператора. А за пять лет расходы могут достигнуть 40 млрд руб., оценивал в декабре 2017 г. гендиректор оператора Сергей Солдатенков.

«Мегафон» даже успел заняться тестированием систем для исполнения закона – совместной разработки компаний «Цитадель» и «Национальные технологии».

«Национальные технологии» на 24,5% принадлежат «Цитадели», которая также владеет производителем СОРМ «МФИ софт». По данным СПАРКа, 75,85% «Цитадели» принадлежит Антону Черепенникову. Он известен как основатель киберспортивной компании Virtus.pro, в которую совладелец холдинга USM (контролирующий акционер «Мегафона») Алишер Усманов вложил $100 млн.

Еще на 24,5% «Национальные технологии» принадлежат «КНС групп». Она входит в состав Национальной компьютерной корпорации (НКК) и разрабатывает системы хранения данных под брендом Yadro. На 51% «Национальные технологии» принадлежат входящему в состав «Ростеха» концерну «Автоматика».