Технологии / Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4567 от 16.05.2018 под заголовком: «Купол» для «Мегафона»

«Мегафон» ждет первое оборудование для закона Яровой

Пока что оператор будет хранить около 100 Пб трафика
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Операторы «Мегафон» и «Скартел» («дочка» «Мегафона», работает под брендом Yota) уже ждут системы хранения данных для исполнения закона Яровой. Об этом говорится в документации компании «Национальные технологии», размещенной на портале госзакупок. Речь идет о системе хранения данных «Купол», разработанной при участии этой компании. До 30 мая оборудование нужно поставить на площадки операторов, а работы по монтажу предстоит завершить до 30 июня. Все оборудование и работы по его внедрению обойдутся в 923,5 млн руб.

Оборудование ждут на восьми площадках «Мегафона» – в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге, Саранске, Пскове и Смоленске. У Yota же планируется поставка на три площадки – в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре.

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