Бизнесу могут открыть доступ к данным пользователей
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Рабочая группа по нормативному регулированию цифровой экономики одобрила концепцию работы с общедоступными данными, согласно которой бизнес сможет свободно собирать, хранить и анализировать любые пользовательские данные, легально попавшие в интернет. Причем для этого не будет требоваться согласие их владельца. Теперь другая структура программы цифровой экономики, центр компетенции на основе этой концепции работы с общедоступными данными должен создать законопроект. Об этом «Ведомостям» рассказали три члена рабочей группы.
Рабочая группа голосовала за одну из трех концепций. Альтернативную идею выдвигала Mail.ru Group, рассказал представитель компании. В соответствии с ней пользователи доверяют сбор и обработку данных лишь той площадке, которая их размещает, рассказывает представитель Mail.ru Group. Площадка оперирует данными в соответствии с тем режимом, который определен самим пользователем. Третья концепция не предлагала менять законодательство, рассказывают собеседники «Ведомостей».
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}