Технологии / Интернет и digital
Статья опубликована в № 4612 от 19.07.2018 под заголовком: Бизнесу откроют данные

Бизнесу могут открыть доступ к данным пользователей

Прения между «В контакте» и Double Data продолжились на площадке цифровой экономики
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Рабочая группа по нормативному регулированию цифровой экономики одобрила концепцию работы с общедоступными данными, согласно которой бизнес сможет свободно собирать, хранить и анализировать любые пользовательские данные, легально попавшие в интернет. Причем для этого не будет требоваться согласие их владельца. Теперь другая структура программы цифровой экономики, центр компетенции на основе этой концепции работы с общедоступными данными должен создать законопроект. Об этом «Ведомостям» рассказали три члена рабочей группы.

Рабочая группа голосовала за одну из трех концепций. Альтернативную идею выдвигала Mail.ru Group, рассказал представитель компании. В соответствии с ней пользователи доверяют сбор и обработку данных лишь той площадке, которая их размещает, рассказывает представитель Mail.ru Group. Площадка оперирует данными в соответствии с тем режимом, который определен самим пользователем. Третья концепция не предлагала менять законодательство, рассказывают собеседники «Ведомостей».

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