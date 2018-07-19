Бизнесу могут открыть доступ к данным пользователей

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Double Data говорит лишь об открытых данных, которые доступны всем, в том числе зарубежным компаниям, спорит Гинжук Stringer /REUTERS

Рабочая группа по нормативному регулированию цифровой экономики одобрила концепцию работы с общедоступными данными, согласно которой бизнес сможет свободно собирать, хранить и анализировать любые пользовательские данные, легально попавшие в интернет. Причем для этого не будет требоваться согласие их владельца. Теперь другая структура программы цифровой экономики, центр компетенции на основе этой концепции работы с общедоступными данными должен создать законопроект. Об этом «Ведомостям» рассказали три члена рабочей группы.

Рабочая группа голосовала за одну из трех концепций. Альтернативную идею выдвигала Mail.ru Group, рассказал представитель компании. В соответствии с ней пользователи доверяют сбор и обработку данных лишь той площадке, которая их размещает, рассказывает представитель Mail.ru Group. Площадка оперирует данными в соответствии с тем режимом, который определен самим пользователем. Третья концепция не предлагала менять законодательство, рассказывают собеседники «Ведомостей».