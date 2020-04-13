Подмосковные абоненты «Мегафона» получили платную подписку вместо пропусков
Абоненты «Мегафона», которые отправляли sms на номер 0250 для получения электронного пропуска для перемещения по региону, автоматически подключали на свой номер платную справочно-информационно-развлекательную sms-услугу. Стоимость каждого сообщения составляла 30 руб., которые списывались с абонентского счета.
В Подмосковье, как и в Москве, с 15 апреля вводится пропускная система. Оформление пропусков для передвижения по Подмосковному региону началось 13 апреля. Для получения разрешения необходимо иметь учетную запись на портале госуслуг Московской области uslugi.mosreg.ru. Также можно обратиться по телефону горячей линии 8-800-550-50-30 или отправить sms на короткий номер 0250. Сообщение было опубликовано на официальном портале.
Представитель «Мегафона» подтвердил, что номер 0250 еще сегодня утром был привязан к другому сервису. В компании не получали запросов об организации услуги на этом номере со стороны правительства Московской области, уточнили в пресс-службе. Сегодня оператор оперативно отключил платную услугу, а все расходы на sms, которые понесли жители Подмосковья, пообещал компенсировать.
На момент публикации новости получить пропуск через подмосковный портал госулуг невозможно. На сайте ведутся технические работы, говорится в сообщении, опубликованном на главной странице сайта.
«Ведомости» отправили запрос в пресс-службу администрации Московской области.