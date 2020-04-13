Подмосковные абоненты «Мегафона» получили платную подписку вместо пропусков

В Подмосковье, как и в Москве, с 15 апреля вводится пропускная система. Оформление пропусков для передвижения по Подмосковному региону началось 13 апреля. Для получения разрешения необходимо иметь учетную запись на портале госуслуг Московской области uslugi.mosreg.ru. Также можно обратиться по телефону горячей линии 8-800-550-50-30 или отправить sms на короткий номер 0250. Сообщение было опубликовано на официальном портале.