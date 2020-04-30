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USM Алишера Усманова договорился о покупке 100% «ИКС холдинга»

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USM холдинг Алишера Усманова договорился о приобретении до конца года 100% ИТ-компании «ИКС холдинг» Антона Черепенникова.

Сделка будет структурирована путем обмена акций «ИКС холдинга» на долю в «Юэсэм телекоме» – подразделении USM, которому принадлежит оператор «Мегафон». Черепенников в обмен на 100% «ИКС холдинга» получит 10% акций «Юэсэм телекома». 80% акций «Юэсэм телекома» останется у USM, еще 10% – у генерального директора USM Ивана Стрешинского. При этом Стрешинский возглавит также объединенный «Юэсэм телеком».

Гендиректор ПАО «Мегафон» Геворк Вермишян и гендиректор «ИКС холдинга» Антон Черепенников сохранят свои позиции в компаниях. Черепенников также займет в «Юэсэм телекоме» должность операционного директора и войдет в совет директоров «Мегафона».

В конце прошлого года информация о возможной сделке «Мегафона» с «ИКС холдингом» появилась в Telegram-канале «Нецифровая экономика» со ссылкой на источник. О возможном объединении компаний также сообщило издание CNews. «Мегафон» и «ИКС холдинг» тогда отказались от комментариев по этому вопросу. В конце декабря 2019 г. Усманов сообщил, что «Мегафон» может купить «ИКС холдинг».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных