USM Алишера Усманова договорился о покупке 100% «ИКС холдинга»

В конце прошлого года информация о возможной сделке «Мегафона» с «ИКС холдингом» появилась в Telegram-канале «Нецифровая экономика» со ссылкой на источник. О возможном объединении компаний также сообщило издание CNews. «Мегафон» и «ИКС холдинг» тогда отказались от комментариев по этому вопросу. В конце декабря 2019 г. Усманов сообщил, что «Мегафон» может купить «ИКС холдинг».