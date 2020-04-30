USM Алишера Усманова договорился о покупке 100% «ИКС холдинга»
USM холдинг Алишера Усманова договорился о приобретении до конца года 100% ИТ-компании «ИКС холдинг» Антона Черепенникова.
Сделка будет структурирована путем обмена акций «ИКС холдинга» на долю в «Юэсэм телекоме» – подразделении USM, которому принадлежит оператор «Мегафон». Черепенников в обмен на 100% «ИКС холдинга» получит 10% акций «Юэсэм телекома». 80% акций «Юэсэм телекома» останется у USM, еще 10% – у генерального директора USM Ивана Стрешинского. При этом Стрешинский возглавит также объединенный «Юэсэм телеком».
Гендиректор ПАО «Мегафон» Геворк Вермишян и гендиректор «ИКС холдинга» Антон Черепенников сохранят свои позиции в компаниях. Черепенников также займет в «Юэсэм телекоме» должность операционного директора и войдет в совет директоров «Мегафона».
В конце прошлого года информация о возможной сделке «Мегафона» с «ИКС холдингом» появилась в Telegram-канале «Нецифровая экономика» со ссылкой на источник. О возможном объединении компаний также сообщило издание CNews. «Мегафон» и «ИКС холдинг» тогда отказались от комментариев по этому вопросу. В конце декабря 2019 г. Усманов сообщил, что «Мегафон» может купить «ИКС холдинг».