Усманов допустил покупку «ИКС холдинга» «Мегафоном»
«Мегафон» может купить «ИКС холдинг» Антона Черепенникова, сообщил «Интерфаксу» основной бенефициар оператора Алишер Усманов (оператором бизнесмен владеет через холдинг USM). Слияния двух компаний не планируется, подчеркнул он.
Представитель «ИКС холдинга» Юлия Остроухова отказалась от комментариев. Представитель «Мегафона» также отказался комментировать «Ведомостям» эту информацию.
Холдинг «Интеллектуальные компьютерные системы» зарегистрирован в декабре 2018 г. и на 99% принадлежит Черепенникову. В «ИКС холдинг» входит более 20 IT-компаний, в том числе поставщик систем для закона Яровой «Цитадель» и его «дочки», системный интегратор «Форпост» и разработчик продуктов по IT-безопасности «Криптонит».
Сам Черепенников получил известность в 2015 г. как основатель киберспортивной компании Virtus.pro, в которую Усманов вложил $100 млн. Позже Черепенников продал долю в киберспортивной компании ESforce компании Mail.ru Group.
Черепенников – давний партнер Усманова. В частности, на Петербургском экономическом форуме в этом году «Мегафон» и входящая в «ИКС холдинг» компания YADRO подписали меморандум о намерениях. Компании планируют создавать инновационные продукты на основе платформ международной технологической корпорации Dell Technologies. Ранее «ИКС холдинг» выкупил у структур USM разработчика биллинговых систем «Петер – сервис», а «Мегафон» продал «Форпосту» 50% компании «Кометрика».
USM принадлежит 70,32% «Мегафона», остальное – у дочерней структуры оператора «Мегафон финанс». В прошлом году оператор ушел с Лондонской фондовой биржи, после чего сконцентрировался на стратегических партнерствах в области электронной коммерции, «умных городов», «больших данных» и 5G.