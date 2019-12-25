Усманов допустил покупку «ИКС холдинга» «Мегафоном»

Холдинг «Интеллектуальные компьютерные системы» зарегистрирован в декабре 2018 г. и на 99% принадлежит Черепенникову. В «ИКС холдинг» входит более 20 IT-компаний, в том числе поставщик систем для закона Яровой «Цитадель» и его «дочки», системный интегратор «Форпост» и разработчик продуктов по IT-безопасности «Криптонит».