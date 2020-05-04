Intel может купить навигатор с инвестициями сооснователей «В контакте»
Сооснователь Moovit Нир Эрез не стал опровергать информацию о возможной сделке. «Пока мы это не комментируем, но если что-то изменится, я обязательно вам сообщу», — цитирует его TechCrunch. Источники издания говорят, что стартап, который уже привлекал инвестиции фонда Intel Capital, станет частью израильского автомобильного хаба Intel. Корпорация ранее приобрела за $15,3 млрд израильскую компанию Mobileye, разрабатывающую программное обеспечение для беспилотных автомобилей.
TechCrunch отмечает, что роль Moovit в автомобильном хабе Intel пока не понятна, но использование данных о загрузке дорог в режиме реального времени и построение маршрутов определенно поможет в запуске работы беспилотного транспорта.
Компания Moovit ранее привлекала инвестиции фонда Vaizra Investments предпринимателей Вячеслава Мирилашвили и Льва Левиева. Они были сооснователями соцсети «В контакте».