Intel может купить навигатор с инвестициями сооснователей «В контакте»

Сооснователь Moovit Нир Эрез не стал опровергать информацию о возможной сделке. «Пока мы это не комментируем, но если что-то изменится, я обязательно вам сообщу», — цитирует его TechCrunch. Источники издания говорят, что стартап, который уже привлекал инвестиции фонда Intel Capital, станет частью израильского автомобильного хаба Intel. Корпорация ранее приобрела за $15,3 млрд израильскую компанию Mobileye, разрабатывающую программное обеспечение для беспилотных автомобилей.