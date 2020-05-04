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Intel может купить навигатор с инвестициями сооснователей «В контакте»

Ведомости

Компания Intel планирует купить израильский навигатор Moovit за $1 млрд, сообщает издание Calcalist. О планируемой сделке также пишет со ссылкой на источники американское издание TechCrunch. По данным СМИ, сделка может быть закрыта в ближайшие дни.

Сооснователь Moovit Нир Эрез не стал опровергать информацию о возможной сделке. «Пока мы это не комментируем, но если что-то изменится, я обязательно вам сообщу», — цитирует его TechCrunch. Источники издания говорят, что стартап, который уже привлекал инвестиции фонда Intel Capital, станет частью израильского автомобильного хаба Intel. Корпорация ранее приобрела за $15,3 млрд израильскую компанию Mobileye, разрабатывающую программное обеспечение для беспилотных автомобилей.

TechCrunch отмечает, что роль Moovit в автомобильном хабе Intel пока не понятна, но использование данных о загрузке дорог в режиме реального времени и построение маршрутов определенно поможет в запуске работы беспилотного транспорта.

Компания Moovit ранее привлекала инвестиции фонда Vaizra Investments предпринимателей Вячеслава Мирилашвили и Льва Левиева. Они были сооснователями соцсети «В контакте».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных