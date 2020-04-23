Bloomberg: Apple выпустит компьютер с собственным процессором в 2021 году
Apple готовится выпустить в 2021 г. как минимум одну модель компьютера Mac с процессором собственной разработки, сообщает Bloomberg. Всего компания работает над тремя версиями процессора для компьютеров.
Разработчики новых чипов для Mac взяли за основу внутреннее устройство еще не вышедшего процессора для iPhone – Apple A14. Использование одной архитектуры как в компьютерах, так и в мобильных устройствах позволит Apple объединить каталоги приложений для них. Apple уже позволяет разработчикам приложений для iPad перенести их на Mac.
Apple с 2006 г. использует в своих компьютерах процессоры от Intel и графические чипы от Intel и AMD. Для своих мобильных устройств компания с 2007 г. использует процессоры собственной разработки. Чипы для iPhone и iPad производятся на мощностях компании TSMC, она же, по сообщению Bloomberg, будет отвечать и за выпуск процессоров для Mac.