Bloomberg: Apple выпустит компьютер с собственным процессором в 2021 году

Apple с 2006 г. использует в своих компьютерах процессоры от Intel и графические чипы от Intel и AMD. Для своих мобильных устройств компания с 2007 г. использует процессоры собственной разработки. Чипы для iPhone и iPad производятся на мощностях компании TSMC, она же, по сообщению Bloomberg, будет отвечать и за выпуск процессоров для Mac.