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Bloomberg: Apple выпустит компьютер с собственным процессором в 2021 году

Ведомости

Apple готовится выпустить в 2021 г. как минимум одну модель компьютера Mac с процессором собственной разработки, сообщает Bloomberg. Всего компания работает над тремя версиями процессора для компьютеров.

Разработчики новых чипов для Mac взяли за основу внутреннее устройство еще не вышедшего процессора для iPhone – Apple A14. Использование одной архитектуры как в компьютерах, так и в мобильных устройствах позволит Apple объединить каталоги приложений для них. Apple уже позволяет разработчикам приложений для iPad перенести их на Mac.

Apple с 2006 г. использует в своих компьютерах процессоры от Intel и графические чипы от Intel и AMD. Для своих мобильных устройств компания с 2007 г. использует процессоры собственной разработки. Чипы для iPhone и iPad производятся на мощностях компании TSMC, она же, по сообщению Bloomberg, будет отвечать и за выпуск процессоров для Mac.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных