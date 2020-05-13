Минкомсвязи объяснило сбой портала госуслуг после критики Путина

О введении таких выплат президент объявил 11 мая во время очередного обращения к россиянам. За 20 часов работы формы через портал было направлено более 2 млн заявлений на получение пособия на более чем 3 млн детей. Нагрузка на портал превысила в 10 раз средние показатели за апрель. Сейчас на портале оформляется более 2000 заявлений в минуту по новой услуге, добавили в пресс-службе.