Минкомсвязи объяснило сбой портала госуслуг после критики Путина
Сбои в работе портала госуслуг были вызваны большим количеством обращений за получением пособия на детей от 3 до 16 лет, сообщила пресс-служба Минкомсвязи. Нагрузка оказалась рекордной для портала за все время существования.
О введении таких выплат президент объявил 11 мая во время очередного обращения к россиянам. За 20 часов работы формы через портал было направлено более 2 млн заявлений на получение пособия на более чем 3 млн детей. Нагрузка на портал превысила в 10 раз средние показатели за апрель. Сейчас на портале оформляется более 2000 заявлений в минуту по новой услуге, добавили в пресс-службе.
Минкомсвязи запустило сервис для оформления новых выплат на детей 12 мая. После этого сайт госуслуг перестал работать. Сбой продолжался несколько часов. Путин раскритиковал работу министерств по организации выплат семьям с детьми. Президент подчеркнул, что портал госуслуг не справился со своей задаче по приему заявлений на эти выплаты.