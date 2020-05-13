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Минкомсвязи объяснило сбой портала госуслуг после критики Путина

Ведомости

Сбои в работе портала госуслуг были вызваны большим количеством обращений за получением пособия на детей от 3 до 16 лет, сообщила пресс-служба Минкомсвязи. Нагрузка оказалась рекордной для портала за все время существования.

О введении таких выплат президент объявил 11 мая во время очередного обращения к россиянам. За 20 часов работы формы через портал было направлено более 2 млн заявлений на получение пособия на более чем 3 млн детей. Нагрузка на портал превысила в 10 раз средние показатели за апрель. Сейчас на портале оформляется более 2000 заявлений в минуту по новой услуге, добавили в пресс-службе.

Минкомсвязи запустило сервис для оформления новых выплат на детей 12 мая. После этого сайт госуслуг перестал работать. Сбой продолжался несколько часов. Путин раскритиковал работу министерств по организации выплат семьям с детьми. Президент подчеркнул, что портал госуслуг не справился со своей задаче по приему заявлений на эти выплаты.

Ранее по теме: Путин раскритиковал работу портала госуслуг

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных