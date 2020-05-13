Путин раскритиковал работу портала госуслуг
Президент России Владимир Путин раскритиковал работу министерств по организации дополнительных выплат семьям с детьми. Портал «Госуслуг» не справился с задачей по приему заявлений о выплатах, заявил президент в начале совещания по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок.
Президент также обратил внимание на организацию дополнительных выплат медицинским работникам. По его словам, выплаты прошли «далеко не во всех регионах». «Сейчас уже только в двух или в трех нет этих выплат. Стоило обратить на это внимание – и пожалуйста, работа закипела. Но почему нельзя это сделать сразу?», — заявил Путин, попросив обратить внимание на «исполнительскую дисциплину».
Накануне Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций объявило о запуске сервиса для оформления выплаты 10 000 руб. на детей в возрасте от 3 до 15 лет. О введении таких выплат президент объявил 11 мая во время очередного обращения к россиянам. Сразу после обращения Путина, в котором он рассказал о новых мерах поддержки населения и бизнеса, сайт «Госуслуг» был недоступен в течение нескольких часов.