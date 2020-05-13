Путин раскритиковал работу портала госуслуг

Президент также обратил внимание на организацию дополнительных выплат медицинским работникам. По его словам, выплаты прошли «далеко не во всех регионах». «Сейчас уже только в двух или в трех нет этих выплат. Стоило обратить на это внимание – и пожалуйста, работа закипела. Но почему нельзя это сделать сразу?», — заявил Путин, попросив обратить внимание на «исполнительскую дисциплину».