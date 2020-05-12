Минкомсвязь запустила сервис для оформления выплаты 10 000 рублей на детей
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций объявило о запуске сервиса для оформления выплаты 10 000 руб. на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. Как сообщает пресс-служба Минкомсвязи, подать онлайн-заявку на выплату можно по адресу: posobie16.gosuslugi.ru.
О выплате по 10 000 руб. на ребенка от 3 до 16 лет (16 лет может исполниться до 1 июля текущего года) накануне объявил президент Владимир Путин. Обратиться за пособием можно с 12 мая до 1 октября 2020 г., средства начнут выдавать с 1 июня.
Сразу после обращения Путина, в котором он рассказал о новых мерах поддержки населения и бизнеса, сайт госуслуг gosuslugi.ru был недоступен в течение нескольких часов. В пресс-службе компании «РТ лабс», «дочки» «Ростелекома», пояснили РБК, что сбои в работе сайта, возможно, были связаны с повышенной нагрузкой, но позже объяснили недоступность ресурса «нагрузочным тестированием» из-за планируемого большого количества обращений россиян за обещанной президентом материальной помощью.