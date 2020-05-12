Минкомсвязь запустила сервис для оформления выплаты 10 000 рублей на детей

О выплате по 10 000 руб. на ребенка от 3 до 16 лет (16 лет может исполниться до 1 июля текущего года) накануне объявил президент Владимир Путин. Обратиться за пособием можно с 12 мая до 1 октября 2020 г., средства начнут выдавать с 1 июня.