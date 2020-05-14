Путин предложил создать национальную базу генетических данных россиян

Путин также попросил правительство представить предложения по созданию отечественной приборной базы, позволяющей проводить исследования в области генетики на мировом уровне. «Серьезным стимулом прийти в науку и решать сложные исследовательские задачи является возможность работать на самом современном оборудовании. И в этой чувствительной, значимой сфере мы должны быть независимыми», – сказал он.