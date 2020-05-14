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Путин предложил создать национальную базу генетических данных россиян

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Президент России Владимир Путин предложил создать национальную базу генетической информации и попросил правительство организовать финансирование проекта за счет федерального бюджета. Об этом президент заявил на совещании по вопросам развития генетических технологий, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

«Речь о том, чтобы на основе единых стандартов обеспечить защиту данных, их хранение и передачу, разработку программных средств поиска, анализа и моделирования информации», – пояснил президент. По его словам, в создании такой базы следует использовать российские «весомые компетенции и наработки в биоинформатике».

Именно цифровые технологии и доступ к массивам данных во многом определяют успех генетических исследований, отметил Путин и подчеркнул, что в этих вопросах Россия должна обеспечить свой суверенитет. Особое внимание президент обратил на необходимость надежной защиты персональных данных россиян и другой чувствительной информации.

Путин также попросил правительство представить предложения по созданию отечественной приборной базы, позволяющей проводить исследования в области генетики на мировом уровне. «Серьезным стимулом прийти в науку и решать сложные исследовательские задачи является возможность работать на самом современном оборудовании. И в этой чувствительной, значимой сфере мы должны быть независимыми», – сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных