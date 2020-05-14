Путин предложил создать национальную базу генетических данных россиян
Президент России Владимир Путин предложил создать национальную базу генетической информации и попросил правительство организовать финансирование проекта за счет федерального бюджета. Об этом президент заявил на совещании по вопросам развития генетических технологий, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».
«Речь о том, чтобы на основе единых стандартов обеспечить защиту данных, их хранение и передачу, разработку программных средств поиска, анализа и моделирования информации», – пояснил президент. По его словам, в создании такой базы следует использовать российские «весомые компетенции и наработки в биоинформатике».
Именно цифровые технологии и доступ к массивам данных во многом определяют успех генетических исследований, отметил Путин и подчеркнул, что в этих вопросах Россия должна обеспечить свой суверенитет. Особое внимание президент обратил на необходимость надежной защиты персональных данных россиян и другой чувствительной информации.
Путин также попросил правительство представить предложения по созданию отечественной приборной базы, позволяющей проводить исследования в области генетики на мировом уровне. «Серьезным стимулом прийти в науку и решать сложные исследовательские задачи является возможность работать на самом современном оборудовании. И в этой чувствительной, значимой сфере мы должны быть независимыми», – сказал он.