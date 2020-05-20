Минкомсвязи предложило перевести все уведомления в электронный вид
Минкомсвязи подготовило законопроект о переводе в электронный формат всех уведомлений от государства, например о начисленных штрафах и пенях, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на этот законопроект.
Все уведомления предлагается отправлять через портал госуслуг и системы электронного документооборота. В Минкомсвязи считают, что такой подход упростит взаимодействие между госорганами, людьми и организациями. Так, с помощью уведомлений через портал госуслуг или мобильное приложение можно будет отследить рассмотрение заявки на социальную выплату, а также избежать проблем в получении информации по штрафам или другим решениям.
Рассылка уведомлений через почту ежегодно обходится Минкомсвязи в 22 млрд руб. В 2019 г. ведомство направило почти 600 млн уведомлений, включая оповещения о штрафах и пенях. При этом 122 млн постановлений пришлись на автомобилистов по среднему тарифу 50 руб. за письмо.