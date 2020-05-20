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Минкомсвязи предложило перевести все уведомления в электронный вид

Ведомости

Минкомсвязи подготовило законопроект о переводе в электронный формат всех уведомлений от государства, например о начисленных штрафах и пенях, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на этот законопроект.

Все уведомления предлагается отправлять через портал госуслуг и системы электронного документооборота. В Минкомсвязи считают, что такой подход упростит взаимодействие между госорганами, людьми и организациями. Так, с помощью уведомлений через портал госуслуг или мобильное приложение можно будет отследить рассмотрение заявки на социальную выплату, а также избежать проблем в получении информации по штрафам или другим решениям.

Рассылка уведомлений через почту ежегодно обходится Минкомсвязи в 22 млрд руб. В 2019 г. ведомство направило почти 600 млн уведомлений, включая оповещения о штрафах и пенях. При этом 122 млн постановлений пришлись на автомобилистов по среднему тарифу 50 руб. за письмо.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных