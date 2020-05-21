РЖД планирует установить на вокзалах автоматические измерители температуры

На Ленинградском вокзале Москвы уже работает бесконтактная инфракрасная система измерения температуры российского производства. Она автоматически распознает и выделяет в сканируемом потоке людей с повышенной температурой. Тепловизионные установки расположены в здании вокзала при выходе к поездам дальнего следования, что позволяет измерять температуру у всех проходящих на посадку пассажиров, рассказали в РЖД.